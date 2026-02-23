На 25 февруари, сряда, Общественият съвет за околната среда ще се събере за първи път през тази година. Заседанието ще се състои от 17:30 ч. в зала "Св. Георги“ (ет. 6) в сградата на Общината на пл. "Свобода“ № 6. Конкретните теми, които ще бъдат разгледани на предстоящата среща за свикване и конституиране на Обществения съвет по околна среда, са следните:1. Конституиране и определяне на структурата на Обществения съвет по околна среда.2. Представяне и обсъждане на основни приоритети в екологичната политика на Община Русe:2.1 Дооборудване на ДОАС с измервателен модул за формалдехид;2.2 Автоматична измервателна станция "Петър Берон“;2.3 Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух.3. Други.Община Русе призовава всички заинтересовани страни да се включат активно в обсъжданията. Целта е Общественият съвет да продължава да работи като платформа за експертна помощ и граждански контрол при формирането на местните политики за устойчиво развитие.За допълнителна информация и актуализации следете официалния сайт на Община Русе.