Общественият съвет за околната среда в Русе провежда първо заседание за годината
1. Конституиране и определяне на структурата на Обществения съвет по околна среда.
2. Представяне и обсъждане на основни приоритети в екологичната политика на Община Русe:
2.1 Дооборудване на ДОАС с измервателен модул за формалдехид;
2.2 Автоматична измервателна станция "Петър Берон“;
2.3 Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух.
3. Други.
Община Русе призовава всички заинтересовани страни да се включат активно в обсъжданията. Целта е Общественият съвет да продължава да работи като платформа за експертна помощ и граждански контрол при формирането на местните политики за устойчиво развитие.
За допълнителна информация и актуализации следете официалния сайт на Община Русе.
Кметът на Русе за транспортния хаос: Призовавам държавните органи да поемат отговорност и да решат държавните проблеми
21.02
Община Русе временно преустановява приема на заявления за подмяна на някои видове отоплителни уреди
19.02
Окръжна прокуратура - Русе организира интересна лекция за ученици, свързана с хазартната зависимост
18.02
Областната администрация в Русе: За камиони над 12 тона остават затворени част от основните и най-натоварени републикански пътища
18.02
