По повод националния празник на България 3 март, общественият транспорт в Русе ще бъде безплатен за всички жители и гости на града. Инициативата се реализира със съдействието на Община Русе и "Общински транспорт Русе" с цел да улесни придвижването и да даде възможност на повече хора да се включат в празничните прояви, посветени на Освобождението на България.

На 3 март всички линии на градския транспорт ще се движат по празнични разписания. Те ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Русе и ще бъдат достъпни чрез електронните информационни табла по спирките.

Пълната програма по случай националния празник на България вижте тук.