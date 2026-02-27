Общественият транспорт в Русе ще бъде безплатен на 3 март
© Община Русе
На 3 март всички линии на градския транспорт ще се движат по празнични разписания. Те ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Русе и ще бъдат достъпни чрез електронните информационни табла по спирките.
Пълната програма по случай националния празник на България вижте тук.
Цената на водата скача – колко потребява всеки русенец дневно
14:46 / 26.02.2026
