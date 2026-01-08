Община Борово информира жителите, ползващи индивидуални съдове за смет, че с цел калкулиране на такса битови отпадъци за 2026 г., всички предоставени към момента контейнери с обем 240 литра ще бъдат заменени с нови съдове с вместимост 120 литра.Подмяната се налага, тъй като таксата за битови отпадъци се определя на база количеството отпадъци за имота, съобразено с броя и вместимостта на съдовете и честотата на тяхното транспортиране.Община Борово призовава жителите да се съобразят с новите съдове и да продължат да използват услугата според установените правила.