Първите шест кучета, които бяха кастрирани и чипирани безплатно по програма на община Две могили, вече са върнати на собствениците си. Инициативата бе стартирана от кмета Мариета Петрова и цели овладяване на популацията на домашни и безстопанствени животни.От общината очакват и други желаещи да се възползват от инициативата, която местната власт стартира преди няколко месеца. Първо бе проведена информационна кампания за овладяване на популацията на безстопанствените животни, а вече има и първите реални резултати.Община Две могили осигурява безплатна регистрация и кастрация на домашни кучета, като собствениците на кастрирани кучета ще бъдат освободени от заплащането на годишна такса.Целта е да намалее броят на бездомните животни на територията на общината, а собствениците да имат по-здрави и спокойни домашни любимци.Записването става на тел. 08141/ 3999 и 0895 614 497 от 8 до 17 часа, както и в кметствата по населените места.