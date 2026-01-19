Община Две могили стартира безплатна програма за кастрация и чипиране на домашни кучета
От общината очакват и други желаещи да се възползват от инициативата, която местната власт стартира преди няколко месеца. Първо бе проведена информационна кампания за овладяване на популацията на безстопанствените животни, а вече има и първите реални резултати.
Община Две могили осигурява безплатна регистрация и кастрация на домашни кучета, като собствениците на кастрирани кучета ще бъдат освободени от заплащането на годишна такса.
Целта е да намалее броят на бездомните животни на територията на общината, а собствениците да имат по-здрави и спокойни домашни любимци.
Записването става на тел. 08141/ 3999 и 0895 614 497 от 8 до 17 часа, както и в кметствата по населените места.
