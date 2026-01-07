Община Иваново отпразнува Ивановден с богата програма и почит към най-възрастните именици
© Областна администрация - Русе
Както Иван Недков, така и Иванка Христова са родени в Иваново. Целият ми живот е преминал в населеното място, като и двамата са участвали активно в културния живот на населеното място. "Живеем заедно повече от 40 години и колкото по-остаряваме толкова по-голяма спойка се получава между нас", каза съпругата на Иван Недков Пенка. "Българските традиции възпитават. Те учат на уважение към възрастните, на отговорност към общността и на гордост от принадлежността. В тях са закодирани моралът, устойчивостта и чувството за дълг – ценности, без които няма силно общество и стабилна държава", каза Драганов. Той посочи, че българските традиции събират семейството, общността и нацията около общи символи, празници и ритуали.
За пореден път Драганов отбеляза, че Община Иваново запазва тенденцията си да е една от водещите общини в цяла Североизточна България в стремежа към подобряване живота на населението. "Заедно с кмета Миланов работим активно в сферата на развитието на инвестиционната политика и предоставяните административни услуги на гражданите“, подчерта отново областният управител. От своя страна Георги Миланов поздрави жителите на Иваново по случай новата 2026 година и Ивановден.
"Радостен съм, че заедно ние ръка за ръка работим за общината, превръщайки я във все по-добро място за живеене в областта и страната. Пожелавам на всички здраве, радост и да имат сили да следват мечтите си. Нека да има повече позитивизъм и добрина между нас, само с добра дума можем да постигнем много хубави неща", каза Георги Миланов. Той благодари на Общинския съвет, кметовете на кметствата, администрацията и разбира се на жителите за доверието и подкрепата. Георги Миланов посочи, че ще продължи да работи за осъществяването на проекти с национално, европейско и местно финансиране.
Миланов е вече четвърти мандат кмет от ГЕРБ на община Иваново. Още на първия тур на последните местните избори през 2023 година той получи над 71% от действителните гласове, което е една от малкото категорични победи в страната. Разликата между него и останалия втори на изборите бе повече от 50%. За последното десетилетие, откакто Георги Миланов е кмет на община Иваново, са се реализирали десетки инфраструктурни проекти. "Силната община пази традициите, но гледа и напред. Тя подкрепя младите, без да забравя възрастните; развива инфраструктурата, но поставя винаги човека в центъра. Тук се работи не за отчитане на данни в статистиката, а за достоен живот", допълни още Георги Миланов.
Сред гостите на днешното събитие бяха заместник-кметът Пламен Дончев, председателят на Общинския съвет Мариян Драшков, общински съветници и всички кметове от населените места в община Иваново, а също и общинският съветник от Русе Емил Денков, управителят на ВиК дружеството в Русе инж. Илиян Милев, както и редица други представители на местната и държавната власт. По време на празника бе спазена и още една стародавна традиция. На Ивановден коледарската дружина, която е обикаляла къщите на 25 декември и е наричала за здраве и берекет, се събра отново. Този път, за да направи традиционното къпане на Царя на коледарите. В река Русенски Лом, близо до Иваново, бе изкъпан 36-годишният Ивайло Добрев. Молебен за здраве и благоденствие бе отслужен от отец Илиян. Празникът завърши с чаша вино за всички и хоро.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.