С богата празнична програма жителите на община Иваново, област Русе, отпразнуваха именния ден на населеното място. За доброто настроение на присъстващите се погрижиха местните самодейци от читалището, които изпълниха едни от най-обичаните народни песни. По традиция на този ден в Иваново отделят специално внимание на най-възрастните именици. Тази година това са 77-годишният Иван Недков и 87-годишната Иванка Христова. Двамата получиха подаръци и икони лично от кмета на община Иваново Георги Миланов и грамоти за съхраняване на българските традиции, популяризиране на местните обичаи и принос към утвърждаването на общността от областния управител Драгомир Драганов.Както Иван Недков, така и Иванка Христова са родени в Иваново. Целият ми живот е преминал в населеното място, като и двамата са участвали активно в културния живот на населеното място. "Живеем заедно повече от 40 години и колкото по-остаряваме толкова по-голяма спойка се получава между нас", каза съпругата на Иван Недков Пенка. "Българските традиции възпитават. Те учат на уважение към възрастните, на отговорност към общността и на гордост от принадлежността. В тях са закодирани моралът, устойчивостта и чувството за дълг – ценности, без които няма силно общество и стабилна държава", каза Драганов. Той посочи, че българските традиции събират семейството, общността и нацията около общи символи, празници и ритуали.За пореден път Драганов отбеляза, че Община Иваново запазва тенденцията си да е една от водещите общини в цяла Североизточна България в стремежа към подобряване живота на населението. "Заедно с кмета Миланов работим активно в сферата на развитието на инвестиционната политика и предоставяните административни услуги на гражданите“, подчерта отново областният управител. От своя страна Георги Миланов поздрави жителите на Иваново по случай новата 2026 година и Ивановден."Радостен съм, че заедно ние ръка за ръка работим за общината, превръщайки я във все по-добро място за живеене в областта и страната. Пожелавам на всички здраве, радост и да имат сили да следват мечтите си. Нека да има повече позитивизъм и добрина между нас, само с добра дума можем да постигнем много хубави неща", каза Георги Миланов. Той благодари на Общинския съвет, кметовете на кметствата, администрацията и разбира се на жителите за доверието и подкрепата. Георги Миланов посочи, че ще продължи да работи за осъществяването на проекти с национално, европейско и местно финансиране.Миланов е вече четвърти мандат кмет от ГЕРБ на община Иваново. Още на първия тур на последните местните избори през 2023 година той получи над 71% от действителните гласове, което е една от малкото категорични победи в страната. Разликата между него и останалия втори на изборите бе повече от 50%. За последното десетилетие, откакто Георги Миланов е кмет на община Иваново, са се реализирали десетки инфраструктурни проекти. "Силната община пази традициите, но гледа и напред. Тя подкрепя младите, без да забравя възрастните; развива инфраструктурата, но поставя винаги човека в центъра. Тук се работи не за отчитане на данни в статистиката, а за достоен живот", допълни още Георги Миланов.Сред гостите на днешното събитие бяха заместник-кметът Пламен Дончев, председателят на Общинския съвет Мариян Драшков, общински съветници и всички кметове от населените места в община Иваново, а също и общинският съветник от Русе Емил Денков, управителят на ВиК дружеството в Русе инж. Илиян Милев, както и редица други представители на местната и държавната власт. По време на празника бе спазена и още една стародавна традиция. На Ивановден коледарската дружина, която е обикаляла къщите на 25 декември и е наричала за здраве и берекет, се събра отново. Този път, за да направи традиционното къпане на Царя на коледарите. В река Русенски Лом, близо до Иваново, бе изкъпан 36-годишният Ивайло Добрев. Молебен за здраве и благоденствие бе отслужен от отец Илиян. Празникът завърши с чаша вино за всички и хоро.