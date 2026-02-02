Във връзка с решението на Общински съвет – Русе от 29 януари за промяна на цените за платено паркиране, Специализираното звено "Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност" обяви начините и сроковете на прилагане на новата тарифа. Цената от 0,80 евро ще влезе в сила от 1 март. До 28 февруари включително платеният престой в зоните за кратковременно паркиране ще струва 0,77 евро и ще се заплаща само онлайн – със SMS, банкови карти, мобилното приложение "PayPark“ и QR код. Както и досега, няма да са възможни плащанията в брой.Това се налага, защото смяната на цената при плащане чрез СМС изисква техническа и договорна актуализация от страна на мобилните оператори, като този процес отнема около един месец.За да се избегне объркване и разлика в цените между отделните начини на плащане – СМС, банкови карти, мобилни приложения, QR кодове и други безкасови методи, се удължава срокът на старата цена от 0,77 евро на час.От 1 март влиза в сила новата цена от 0,80 евро, като от тази дата плащането ще може да се извършва както безкасово, така и в брой.