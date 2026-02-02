Община Русе: До 28 февруари паркирането се заплаща само онлайн
Това се налага, защото смяната на цената при плащане чрез СМС изисква техническа и договорна актуализация от страна на мобилните оператори, като този процес отнема около един месец.
За да се избегне объркване и разлика в цените между отделните начини на плащане – СМС, банкови карти, мобилни приложения, QR кодове и други безкасови методи, се удължава срокът на старата цена от 0,77 евро на час.
От 1 март влиза в сила новата цена от 0,80 евро, като от тази дата плащането ще може да се извършва както безкасово, така и в брой.
