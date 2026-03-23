Община Русе: Включването на Лесопарк "Липник" в План за концесии не е предоставяне на концесия
С направеното действие единствено е включен обектът "Комплекс за спорт, физическа активност, отдих и социални контакти със зоокът и въжен парк“ в планов документ, който очертава възможности за бъдещо развитие. То има подготвителен характер и не води до възникване на права за частни инвеститори.
В плана са посочени прогнозни параметри като срок на концесията, възнаграждение и обхват на дейностите. Данните са изготвени въз основа на предварителни анализи от външен консултант – "Икоконсулт-94“ ООД, с дългогодишен опит в областта на концесиите.
Окончателните финансови, технически и правни параметри ще бъдат определени след изготвяне на детайлни анализи, които ще бъдат публично достъпни и подложени на обсъждане.
Към настоящия момент не е взето решение за откриване на концесионна процедура, не е провеждана такава и не е определян концесионер. Съгласно закона, подобно решение може да бъде взето единствено от Общинския съвет в Русе.
Целта на включването в плана е да се създаде възможност за проучване на бъдещо развитие на зоната за спорт, отдих и туризъм чрез привличане на инвестиции, без ангажиране на средства от общинския бюджет и при гарантиране на публичност и защита на обществения интерес.
