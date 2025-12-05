Община Русе даде старт на изграждането на подземни контейнери
Дейностите по монтаж и доставка на новите подземни съдове са в изпълнение на договора между Община Русе и Консорциум "Еко Русе Груп“. На този етап са предвидени три контейнера, които ще бъдат разположени на две ключови локации в града. Изпълнителят има ангажимент да достави подземните съдове за битови отпадъци, оборудвани със специализирана техника за безопасно обслужване и лесно поддържане, като част от процеса за подобряване на системата за управление на отпадъците.
"Въвеждането на подземните контейнери е част от политиката на Община Русе за модернизиране и подобряване на градската среда. Целта е Русе да бъде по-чист, подреден и добре устроен град за живеене, а това е само една от стъпките в тази посока. Поставяме началото на проект, който ще подобри начина на събиране на отпадъците, както и качеството на живот в нашия град", заяви инж. Лазаров.
Той обясни, че подземните съдове за битови отпадъци предлагат значителни предимства, които ги правят все по-предпочитано решение за модернизация. Тяхната конструкция, разположена под нивото на земята, осигурява по-висока хигиена и значително намалява неприятните миризми, тъй като температурата в подземната част е по-ниска и отпадъците се съхраняват в затворена среда. Освен това подземните съдове допринасят за по-естетичен и подреден градски облик, предотвратяват разпиляването на отпадъци и освобождават повече пространство в публичната среда, а височината им ще бъде по-удобна за гражданите. Контейнерите, които са с вместимост от 5 кубични метра, са по-устойчиви на вандализъм, тъй като са здраво фиксирани и трудно достъпни за повреждане или преобръщане. Те също така подобряват управлението на пространството – освобождават площ на улиците и тротоарите, което е особено важно на места, където пространството е ограничено и интензивно използвано. Изхвърлянето на отпадъците ще става със същата обслужваща техника, която работи и досега.
Очаква се до седмица първите два контейнера да бъдат изцяло монтирани на ул. "Атанас Буров“, съобщиха от общината. След това дейностите продължават към ул. "Асен Златаров“, на кръстовището с ул. "Симеон Велики“, където ще бъде сложен още един съд. До края на договора с консорциума се предвиждат доставката и монтажът на още 7 контейнера, като три от тях се планира да бъдат монтирани през 2026 г.
