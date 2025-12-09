Община Русе и Сдружение "Асоциация за инсулт и афазия" подписаха меморандум за укрепване на партньорските отношения и разширяване на съвместните дейности в областта на превенцията и подкрепата на хората, засегнати от инсулт. Документът бе подписан от заместник-кмета на община Русе Енчо Енчев и Дорина Добрева, председател на Управителния съвет на Асоциацията, на официална среща в сградата на местната администрация.Меморандумът поставя основата за последователна и дългосрочна политика, насочена към намаляване на случаите на инсулт, повишаване информираността на гражданите и подобряване качеството на живот на преживелите инсулт и техните близки. В документа се подчертава необходимостта от обединяване на позиции, ресурси и експертиза между институциите и гражданските организации, както и от изграждане на среда, в която засегнатите лица участват активно в планирането и оценката на публичните политики."Община Русе прави последователни стъпки за повишаване здравната култура и качеството на живот на нашите граждани. Въвеждането на политики за превенция на инсулта и за подкрепа на преживелите го е кауза, която изисква общи усилия. С подписването на този меморандум даваме ясен знак, че ще работим заедно – институции, професионалисти и граждански организации – за да подобрим информираността, достъпа до услуги и реалните възможности за възстановяване", каза заместник-кметът Енчо Енчев.Партньорството предвижда редовен обмен на информация, материали и добри практики, участие в изложения, семинари и инициативи, свързани с превенцията и образованието по темата инсулт, както и развитие на регионални, национални и международни контакти. Община Русе и Асоциацията ще работят за изграждане на ефективни механизми за пациентска закрила, включително чрез популяризиране на Европейския план за борба с инсулта и Европейската харта за правата на пациентите.Документът признава значимата роля на местната общност, на професионалистите от здравната и социалната сфера, както и на преживелите инсулт и техните семейства, чието активно участие е определящо за устойчивостта на публичните политики.