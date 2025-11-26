В зала "Свети Георги“ в сградата на Общинска администрация Русе се проведе представяне и обществено обсъждане на проект на План за устойчива градска мобилност на Община Русе 2026-2036 г.По време на срещата беше представен кратък анализ на действащия към момента ПУГМ 2016-2026 г., изпълнените мерки и постигнатите резултати. Отбелязани бяха новите моменти и визията на Община Русе по отношение на градската мобилност за следващите 10 години. Основен акцент беше поставен върху проектирането и изграждането на цялостна свързана велосипедна мрежа, закупуване на 10 нови електрически автобуси, филтърни кубове за борба с фините прахови частици, рехабилитация на бул. "Тутракан“, изграждане на влосипеден маршрут Русе-Николово и др.В събитието взеха участие представители на заинтересованите страни - общинската администрация, академичната общност, неправителствения сектор, бизнеса и граждани.Следваща стъпка за приемане на Плана за устойчива градска мобилност 2026-2036 г. е община Русе да го внесе за одобрение от Общинския съвет Русе.В процеса на разработване на стратегическия документ е предоставена възможност на всички заинтересовани страни да подадат нови потенциални мерки, кореспондиращи пряко с темата за устойчивата мобилност и алтернативните форми на придвижване.Припмняме, че Планът за устойчива градска мобилност 2026-2036 г. е разработен в изпълнение на стратегически интегриран проект "Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“, № 101104610 - LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP.Презентацията от проведеното обществено обсъждане може да бъде видяна