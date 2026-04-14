Община Русе подкрепя тази година 37 проекта в областта на изкуството и културата. Финансирането е разпределено между 34 творчески инициативи и 3 международни фестивала. През 2026 г. общият бюджет по програма "Култура“ възлиза на 76 693,78 евро, като средствата са разпределени според броя събрани точки до изчерпване на ресурса.

Предложенията за проекти бяха внимателно разгледани от две комисии – 5-членна комисия за установяване на административно съответствие и 7-членна, оценяваща предложенията по същество.

Предстои издаването на заповед и подписването на договори с одобрените организации. След реализирането на своите идеи, участниците са длъжни да представят съдържателен и финансов отчет в едномесечен срок, но не по-късно от 1 декември.

Списъкът с класираните проекти и съответните суми е достъпен за разглеждане на официалния сайт на Община Русе.