Община Русе обявява публичен търг за Арт кафето с ангажимент към културни и спортни събития в града
Изискванията са наемателят да поеме ангажимент за инвестиции в размер на 40 000 лв. за развитие на концепцията "Русе – Коледна звезда на Дунав“ и ежегодна подкрепа на културни и спортни събития, еквивалентна на десет месечни наема. Тези условия дават възможност на бъдещия наемател не само да развие успешен бизнес, но и да се включи активно в културния и обществен живот на града.
Публичният търг ще се проведе на 28 ноември от 13:30 ч. в Заседателна зала на Община Русе, ет. 3. Тръжната документация ще бъде на разположение от 5 до 21 ноември в Центъра за информационно и административно обслужване, гише №2, пл. "Свобода“ №6, а огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден през същия период. Документите за участие и депозитът следва да бъдат подадени до 26 ноември 2025 г. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 21 януари 2026 г.
