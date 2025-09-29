Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"

© На 2 октомври /четвъртък/ от 13:30 ч. в зала "Св. Георги“ в сградата на местната администрация Община Русе ще проведе работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване“. Събитието има за цел да обсъди възможностите за трудова реализация и социална интеграция на младежите със специални образователни потребности (СОП) и разстройства от аутистичния спектър (РАС), както и да обедини усилията на институции, работодатели, образователни структури, неправителствени организации, доставчици на социални услуги и културни организации. Акцентът е върху успешното включване на младежите в обществото и на пазара на труда.



В програмата е предвидено представяне от дирекция "Бюро по труда“ на мерки и програми за подкрепа на работодателите при осигуряване на заетост и обучение. Участниците ще имат възможност да обсъдят предизвикателствата и решенията в процеса на интеграция на младежите със СОП и РАС на пазара на труда, както и да изградят нови партньорства.



За участие са поканени родители на деца със СОП и РАС, представители на държавни структури, образователни институции, неправителствени организации, местния бизнес.



Срещата е отворена за всички заинтересовани страни, които желаят да споделят своя опит и да допринесат за успешната социална и трудова интеграция на младежите.