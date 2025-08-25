© Община Русе Община Русе организира Училище за родители на 27 август (сряда) от 10 ч. в детския кът до кметството в Семерджиево. Инициативата има за цел да подпомогне бъдещи и настоящи родители чрез срещи със специалисти, които ще представят ценни съвети и добри практики за отглеждането и развитието на децата.



В рамките на събитието ще бъдат разгледани три теми. Д-р Румина Василева, акушер-гинеколог в УМБАЛ "Медика“, ще говори за "Раждане, подготовка и етапи на раждането“. За "Гимнастика и упражнения за бебето. Ролята на родителите за двигателното развитие“ ще обясни Радостина Яковчева, кинезитерапевт. "Емоционално развитие на детето и емоционална интелигентност“ е темата, по която лектор е психологът Ина Радкова.



Лекциите са със свободен вход и в тях могат да се включат всички родители и бъдещи родители, които искат да обогатят знанията си и да получат професионални насоки за отглеждането на своите деца. Събитието е част от програмата "Академия за родители към Община Русе“.