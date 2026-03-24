Община Русе организира Дни на отворените врати в детските градини за пореден път
В рамките на инициативата всяка детска градина ще посреща посетители в предварително определени от директора дни, съобразени с вътрешната организация на работа. Родителите ще могат да разгледат базата, да се запознаят с дневния режим, както и да усетят атмосферата, в която ще растат и се развиват техните деца.
Предвидени са срещи с директорите и педагогическите специалисти, по време на които ще бъде предоставена подробна информация относно процеса на кандидатстване и последващото записване. Посетителите ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат насоки, свързани с адаптацията на децата в новата среда, съобщиха от общинската администрация.
Събитието цели да улесни избора на родителите и да изгради доверие чрез открит диалог и прозрачност в работата на детските заведения.
