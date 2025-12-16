В рамките на празничната програма "Русе - Коледната звезда на Дунав / Ruse - The Christmas Star of the Danube" и по повод 20-годишнината на Радио ENERGY, Община Русе осигурява безплатни допълнителни курсове на линия 15 за най-голямото коледно музикално събитие в България - THE BIGGEST CHRISTMAS PARTY.Допълнителните курсове, които ще се изпълняват на 20 декември, са както следва:- От Стрелбище – 22:00, 23:20 и 01:00 ч.- От КАТ – 22:45, 00:10 и 01:50 ч.Разписанието на линиите 2, 15, 21 и 27 на 20 декември можете да видите в галерията.