Община Русе осигурява допълнителен безплатен транспорт за най-голямото коледно събитие
Допълнителните курсове, които ще се изпълняват на 20 декември, са както следва:
- От Стрелбище – 22:00, 23:20 и 01:00 ч.
- От КАТ – 22:45, 00:10 и 01:50 ч.
Разписанието на линиите 2, 15, 21 и 27 на 20 декември можете да видите в галерията.
