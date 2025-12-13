Продължават строителните дейности по благоустройство на пространството между блокове "Голям Богдан“, "Малък Богдан“ и "Верила“ в кв. "Родина“ 1 – започна изграждане на допълнителни зони за паркиране на автомобили източно от бл. "Голям Богдан“ и западно от бл. "Малък Богдан“. Отчете Община Русе.Изградена бе алея, осигуряваща достъп до детската площадка, ситуирана в близост до блок 202 в кв. "Чародейка“ – юг.Монтирано бе ново LED външно осветление на пл. "Княз Александър Батенберг“ около изградената детска площадка.Изградено бе ново улично осветление по ул. "Еленин връх“ в участъка между кръстовищата с ул. "Цанко Церковски“ и бул. "Васил Левски“. Извършени бяха следните дейности: полагане на нова захранваща мрежа, монтиране на нови метални стълбове с LED улични осветители и заземителна система, и монтиране на осветление за пешеходните пътеки на светофарното кръстовище на бул. "Васил Левски“ с бул. "Даме Груев“.Продължава полагането на паважна настилка на тротоара по ул. "Шипка“ от страната на Централен общински пазар.