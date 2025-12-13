Община Русе отчете свършеното за гражданите и инфраструктурата през седмицата
©
Изградена бе алея, осигуряваща достъп до детската площадка, ситуирана в близост до блок 202 в кв. "Чародейка“ – юг.
Монтирано бе ново LED външно осветление на пл. "Княз Александър Батенберг“ около изградената детска площадка.
Изградено бе ново улично осветление по ул. "Еленин връх“ в участъка между кръстовищата с ул. "Цанко Церковски“ и бул. "Васил Левски“. Извършени бяха следните дейности: полагане на нова захранваща мрежа, монтиране на нови метални стълбове с LED улични осветители и заземителна система, и монтиране на осветление за пешеходните пътеки на светофарното кръстовище на бул. "Васил Левски“ с бул. "Даме Груев“.
Продължава полагането на паважна настилка на тротоара по ул. "Шипка“ от страната на Централен общински пазар.
Още от категорията
/
Ето какви промени се налагат на ПОС-терминалите и касите в Община Русе преди приемането на еврото
10.12
Русенският музей превръща местното културно наследство в обществени колекции чрез проект "Тайни колекции"
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Полицията върна в Разградския музей ценен експонат, изчезнал при...
16:20 / 12.12.2025
Депутатът Николай Братованов: Благодаря за доверието - то ме задъ...
14:24 / 12.12.2025
Жителите на Русе могат да помогнат на хора в нужда още два уикенд...
14:09 / 12.12.2025
Над 6000 деца у нас очакват коледната магия: Русе се включва в на...
12:20 / 12.12.2025
Пожар в комин обхвана няколко етажа на блок в Русе
11:54 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.