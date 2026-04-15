Община Русе уведомява гражданите, че на 16 април (четвъртък) от 9 часа ще бъде извършено почистено на локалното платно на ул. "Плиска" – в района на бл. "Ахелой" 1. Дейностите ще се извършват от служителите на ОП "Паркстрой". Това съобщиха от Общината за Ruse24.bg.

Призовават се всички собственици на моторни превозни средства да преместят автомобилите си извън посочения участък, с цел осигуряване на безпрепятствено почистване. Община Русе благодари предварително за съдействието и разбирането.