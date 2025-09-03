Община Русе подписа договор за милиони 

© Община Русе Община Русе подписа договора за безвъзмездно финансиране за проектното предложение "Градска среда, култура и икономическо развитие“. Финансовата помощ е за над 24 милиона лева, а собствените средства са почти 117 хиляди лева. Срокът за изпълнение е 36 месеца.



Проектът предвижда реализирането на четири основни дейности. Предстои изграждането на нов корпус към съществуващата сграда на Доходното здание, основен ремонт, реставрация и консервация на Регионалната библиотека "Любен Каравелов", въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Обредния дом и изграждане на обект за провеждане на публични събития на открито.



Очаква се след приключване на строителните работи Русе да подобри значително своята градска среда и цялостния си облик, което ще допринесе за развитието на града и на региона като устойчива туристическа дестинация.



Проектното предложение "Градска среда, култура и икономическо развитие“ е в пълно съответствие с Плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) за периода 2021–2027 г. и се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“.