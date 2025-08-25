Новини
Община Русе получи сигнал за нерегламентирано сметище
Автор: Елиза Дечева 19:21
© Община Русе
В Община Русе е постъпил сигнал за нерегламентирано сметище в кв. "Дружба 2“, в боровата гора над бул. “България".

На място веднага е бил изпратен екип на Общинска полиция, който е установил  местоположението на сметището. Превозното средство, с което са били превозвани отпадъците също е идентифицирано.

В момента се издирва неговия собственик. От Община Русе уточниха, че ще бъдат организирани дейности по почистване на незаконното сметище.






