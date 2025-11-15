Община Русе предлага повишаване на данък сгради и данък МПС
© Община Русе
Мотивите са свързани с необходимостта от повишаване на приходите. "Община Русе не може и не бива да изостава в планирането и осигуряването на повече трайни общински приходи, които да бъдат използвани за повишаване качеството на живот на русенци. Нарастващите нужди на разходната част на бюджета са трайна тенденция. Необходимите средства за благоустройство и комунални дейности, здравеопазване, социални дейности, култура, екология, транспорт, инфраструктурни проекти, достъпна градска среда и други, колкото и да се оптимизират, налагат повишаване на приходите“, казва администрацията.
Затова се предлага данъкът върху недвижимите имоти да се вдигне с 30 % от 3 на 3,9 промила при сега действащите данъчни основи, които са от 10 до 15 процента от реалната пазарна стойност на имотите. Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗМДТ при единствено основно жилище за гражданин или семейство данъкът се намалява на половина. За лицата с намалена работоспособност над 50 процента, данъкът се плаща със 75 на сто намаление. Респективно данъчната тежест за тези собственици ще бъде 1,95 на хиляда и 0,975 на хиляда при трайно в исторически аспект действал размер на данъка от 1,5 на хиляда /справка от чл.22 от ЗМДТ/, обясняват от общината.
Още от категорията
/
Драгомир Драганов на форума "Дунавски овощари": Земеделието и в частност овощарството е стратегически сектор за всяка държава
13:32
Областната администрация увери: Засега няма опасност от разпространение на африканска чума по свинете в Русенско
05.11
Зам.-кметът на Русе: Дейността ни е насочена към укрепване на сътрудничеството между училищата, социалните служби, полицията и местната власт
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Седмичен отчет на община Русе: Поставиха LED модули на външното о...
19:18 / 14.11.2025
Окръжна прокуратура - Русе предаде на съд 24 -годишен мъж за изпо...
14:47 / 13.11.2025
По-леки мерки за трима от младежите, обвинени за побоя над полице...
14:48 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.