Община Русе е внесла за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба №20, свързана с размера на местните данъци. Предвижда се повишаване на данък сгради и на данък МПС, предаде "Русе Медиа".Мотивите са свързани с необходимостта от повишаване на приходите. "Община Русе не може и не бива да изостава в планирането и осигуряването на повече трайни общински приходи, които да бъдат използвани за повишаване качеството на живот на русенци. Нарастващите нужди на разходната част на бюджета са трайна тенденция. Необходимите средства за благоустройство и комунални дейности, здравеопазване, социални дейности, култура, екология, транспорт, инфраструктурни проекти, достъпна градска среда и други, колкото и да се оптимизират, налагат повишаване на приходите“, казва администрацията.Затова се предлага данъкът върху недвижимите имоти да се вдигне с 30 % от 3 на 3,9 промила при сега действащите данъчни основи, които са от 10 до 15 процента от реалната пазарна стойност на имотите. Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗМДТ при единствено основно жилище за гражданин или семейство данъкът се намалява на половина. За лицата с намалена работоспособност над 50 процента, данъкът се плаща със 75 на сто намаление. Респективно данъчната тежест за тези собственици ще бъде 1,95 на хиляда и 0,975 на хиляда при трайно в исторически аспект действал размер на данъка от 1,5 на хиляда /справка от чл.22 от ЗМДТ/, обясняват от общината.