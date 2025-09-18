Новини
Община Русе предостави нов автомобил за нуждите на Детска млечна кухня
Автор: ИА Фокус 12:46Коментари (0)60
©
Община Русе закупи нов товарен автомобил за нуждите на Детска млечна кухня. В кухнята ежедневно се приготвя и предоставя храна за деца на възраст от 10 месеца до 3 години.

Храната достига както до децата, посещаващи 9 детски ясли и 3 филиала към тях, така и до 4 яслени групи в детски градини на територията на общината. Допълнително тя се предлага и на деца, отглеждани в домашна обстановка, чрез 15 раздавателни пункта.

Средно на ден Детска млечна кухня осигурява храна за близо 560 деца в яслените групи в община Русе и за още 300 деца, както и за още 300 деца, чиито родители поръчват свободно.

Новият автомобил ще подсили автопарка на специализираната структура и ще допринесе за по-ефективното и надеждно транспортиране на храната до най-малките жители на общината.






