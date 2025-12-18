Община Русе представи напредъка по енергийното обновяване на четири жилищни блока по НПВУ
© Община Русе
Събитието беше свързано с проектите за жилищните блокове "Явор", "Лисец", "Ильо Войвода" и "Боримечка". Те се реализират в рамките на първия етап на програмата със 100% безвъзмездна финансова помощ, осигурена по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Предвижда се след изпълнението на мерките блоковете "Явор" и "Лисец" да достигнат енергиен клас "А", а "Ильо Войвода" и "Боримечка" - енергиен клас "В", което ще допринесе за по-висока енергийна ефективност и по-добри условия на живот за живущите.
Ръководителите на проектите - заместник-кметовете Енчо Енчев (на блокове "Явор" и "Лисец") и Борислав Рачев (на блокове "Ильо Войвода" и "Боримечка"), представиха основните проектни дейности, които са насочени към повишаване на енергийната ефективност на четирите многофамилни жилищни сгради и очакваните резултати от тяхната реализация. Предвидените енергоспестяващи мерки включват топлинно изолиране на външни стени, покрив и подове, подмяна на остаряла дограма с PVC профили и високоефективни стъклопакети, подмяна на външни врати, модернизиране на осветителните инсталации, осигуряване на достъпна архитектурна среда и др.
Проектите, касаещи бл. "Ильо Войвода" и бл. "Боримечка" предвиждат и изграждането на съоръжения за производство на електрическа енергия от ВЕИ (ФЕЦ) за собствени нужди. За четирите сгради има влезли в сила разрешения за строеж и стартирали строителни дейности.
Бюджетът на проекта за бл. "Явор" е над 4,7 млн. лв. с ДДС, за бл. "Лисец" – над 2,5 млн. лв. с ДДС, за бл. "Ильо Войвода" – над 1,9 млн. лв. с ДДС и бл. "Боримечка" – над 5,1 млн. лв. с ДДС.
