Община Русе прекратява договора с фирмата, извършваща ремонта на емблематичното Доходно здание, след като фасадата остана "опакована" в скеле повече от година. По информация на "" решението е взето заради многобройни непредвидени строително-монтажни дейности по покрива и трудности при тяхното изпълнение. Предстои обявяването на нова обществена поръчка с актуализирана проектна документация.Първоначалният договор за реставрация и консервация на покрива и фасадите бе на стойност близо 600 000 лева с ДДС, но след анекс през юни 2025 г. сумата достигна 899 105 лева, осигурени изцяло от общинския бюджет. Строителството е спирано седем пъти за две години заради метеорологични условия и технически проблеми, като последното спиране бе регистрирано в края на март 2025 г.Сериозни щети са констатирани в зала "Европа", където покривната обшивка е компрометирана и залата остава неизползваема, включително по време на фестивала "Мартенски музикални дни“. Част от повредите ще бъдат отстранени за сметка на сегашния изпълнител, а за останалите ще се сключи отделен договор. Кметът Пенчо Милков обясни, че точната стойност за вътрешния ремонт не може да бъде определена към момента и работите ще започнат едва след окончателното укрепване на покрива.