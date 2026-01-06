Община Русе продължава да насърча двойки с репродуктивни проблеми, отчитайки значими резултати за 2025 г.
Основната цел на програмата е да даде шанс на повече семейни двойки да имат собствено дете. За изминалата година от общинския бюджет бяха одобрени средства в размер на 60 000 лв.
През годината документи за участие подадоха 37 кандидат-двойки, като всички отговарящи на изискванията бяха одобрени. Приемът на документи се осъществи в два периода – през април и септември, като част от двойките получиха подкрепа за изследвания, необходими при подготовка за асистирана репродукция, а други – за процедури, които не се финансират от НЗОК.
От одобрените 37 двойки 32 са представили финансово-отчетни документи за реално проведени процедури, а 5 са отложили лечението си по медицински показания. Резултатите показват, че 11 двойки са с положителен резултат, а 21 – с отрицателен, като последните остават потенциални кандидати за включване в програмата през 2026 г.
По финансови параметри са гласувани средства в размер на 57 226,20 лв., а реално изплатената сума за проведени процедури и изследвания е 49 926,80 лв, съобщи общината в крайдунвския град.
Сравнителният анализ на данните за периода 2023–2025 г. показва, че интересът към програмата се запазва устойчив, като се наблюдава тенденция за увеличаване на броя на двойките, които кандидатстват за първи път.
На база на постигнатите резултати Община Русе предлага през 2026 г. бюджетът за Програма "Асистирана репродукция“ да остане в размер на 60 000 лв., което ще позволи запазване на обхвата и ефективността на подкрепата за нуждаещите се семейства.
