Община Русе разшири транспорта за социалните услуги с два нови специализирани автомобила
© Община Русе
Заместник-кметът Димитър Недев официално предаде ключовете за превозните средство на ръководителите на двете социални услуги - Ценка Димитрова и Радостина Андреева.
Дневният център, управляван от Фондация "Трета възраст", обслужва 38 пълнолетни лица с тежки множествени увреждания и разчита ежедневно на осигурен транспорт за своите потребители. Дом "Милосърдие" предоставя грижа и подкрепа на 82 потребители и също използва специализиран превоз при организиране на дейности и услуги.
Закупуването на новите автомобили е част от последователната политика на Община Русе за подобряване мобилността и качеството на социалните услуги. Специализираното оборудване ще осигури по-безопасни, удобни и достъпни условия за придвижване, подпомагайки стремежа към по-независима и подкрепяща среда за потребителите.
До момента Общината е закупила и предоставила общо шест нови автомобила за нуждите на социални услуги на територията на Русе. Предстои доставката на още два, с което допълнително ще бъде разширена възможността за своевременен и качествен транспорт на потребители в различни услуги.
