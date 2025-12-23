Община Русе с безплатен градски транспорт в новогодишната нощ
Превозните средства на "Общински транспорт Русе“ ЕАД ще изпълняват допълнителни курсове по линии № 2, № 5, № 12, № 15, № 20, № 21, № 23, № 27 и № 33.
Разписание на допълнителните курсове:
Линия № 2:
• От Гимназия по корабостроене: 22:40; 23:10; 23:40; 00:10; 00:40; 01:10 ч.
• От КАТ: 23:10; 23:40; 00:10; 00:40; 01:10; 01:40 ч.
Линия № 5:
• От Централна гара: 23:00; 00:20 ч.
• От Кооперативен пазар: 23:40; 01:00 ч.
Линия № 12:
• От Централна гара: 23:00; 00:00; 01:00 ч.
• От КАТ: 23:30; 00:30; 01:30 ч.
Линия № 15:
• От кв. Долапите: 23:00; 00:40 ч.
• От КАТ: 23:50; 01:30 ч.
Линия № 20:
• От Гимназия по корабостроене: 23:20; 00:30 ч.
• От пл. "Прага“: 23:55; 01:05 ч.
Линия № 21:
• От Чародейка: 22:50; 23:50; 00:50 ч.
• От Гара Разпределителна: 23:20; 00:20; 01:20 ч.
Линия № 23:
• От бл. 48, кв. Дружба 3: 22:00; 23:10; 00:20 ч.
• От Дом на културата: 22:35; 23:45; 00:55 ч.
Линия № 27:
• От бл. 48, кв. Дружба 3: 22:40; 23:50; 01:00 ч.
• От Захарен завод: 23:15; 00:25; 01:35 ч.
Линия № 33:
• От Образцов чифлик: 23:00 ч.
• От Гара Разпределителна: 01:00 ч. (през ДЗС)
За улеснение на гражданите и гостите на Русе часовете на тръгване на допълнителните курсове ще бъдат обявени на електронните информационни табла. На 31 декември всички градски линии ще се обслужват по празнични разписания.
