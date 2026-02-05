Община Русе с информационен ден за киберсигурността в предприятията през следващата седмица
© Община Русе
Целта на срещата е да предостави ясна, практическа и навременна информация относно предстоящото прилагане на Директива (ЕС) 2022/2555 /NIS2/ и отражението ѝ върху бизнеса. По време на информационния ден ще бъдат разгледани основните задължения и изисквания за управление на риска, докладване на инциденти, както и конкретни препоръки за постигане на съответствие с нормативната рамка.
Акцент ще бъде поставен и върху санкциите, предвидени в закона, които са значителни по размер и засягат пряко управителите и ръководните органи на дружествата.
Лектор на събитието ще бъде д-р инж. Петя Петрова – утвърден специалист и преподавател в областта на киберсигурността и информационните технологии с над 18 години професионален опит, натрупан в държавната администрация и частния сектор. Тя притежава докторска степен по киберсигурност и множество професионални квалификации и сертификати, включително в областта на ISO стандартите за информационна сигурност и управление на риска.
В рамките на програмата ще бъдат представени теми като:
• киберсигурността като стратегически приоритет за организационната устойчивост;
• Директива NIS2 и Законът за киберсигурност – изисквания и практическо приложение;
• най-новите киберзаплахи (ransomware, supply chain атаки, deepfake заплахи и реални примери);
• дискусия и отговори на въпроси.
Участието в събитието е безплатно, но е необходимо предварително потвърждение до 10 февруари на имейл zh.georgiev@ruse-bg.eu или на тел. 0885/352 955.
С инициативата Община Русе цели да подпомогне местния бизнес в процеса на адаптиране към новите европейски регулации и да съдейства за повишаване на готовността и устойчивостта на организациите в условията на нарастващи кибер рискове.
