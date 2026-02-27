Община Русе с интензивен график за ремонти и почистване на градската среда
Екипи на ОП "Комунални дейности“ днес обработват с горещ асфалт улиците "Места“ и "Сент Уан“ – в участъка от ул. "Ст. Стамболов“ до ул. "Николаевска“, и по ул. "Стефан Стамболов“ – в участъка от кръстовището с ул. "Сент Уан“ до бул. "Мидия–Енос“. Ремонти със студен асфалт предстоят по бул. "България“ и улиците "Наум“ и "Воден“.
ОП "Паркстрой“ продължава системната грижа за зелените пространства. Днес се почистват алеите и се подравняват тревните площи в Парка на възрожденците, а в Парка на младежта се премахват дънери и паднали клони. В Централната градска част работят багери и автометачки, които извозват натрупаните снежни маси и почистват пешеходните зони.
Служители на "Консорциум Еко Русе Груп“ метат по булевардите "Фердинанд", "Придунавски", "Гоце Делчев" и "В. Левски", улиците "Кресна", "Баба Тонка", "Хр. Г. Данов", "Българска морава", "Ст. Стамболов", "Цар Калоян", "Захари Стоянов", "Чипровци", "Петрохан", "Воден", "Плиска", "Студентска" и "Михаил Хаджикостов" и Американското пазарче. Миене се извършва по бул. "Съединение“, а по улиците "Плиска и "Доростол“ се почистват шахти.
За да се гарантира по-бързото приключване на планираните дейности, дежурни екипи на общинските предприятия ще работят и в събота, и в неделя. Общината апелира към жителите за разбиране при временни затруднения в движението и благодари за съдействието и отговорното отношение към общите градски пространства.
