Община Русе с нов главен архитект
© Община Русе
Архитект Дюлгеров е член на Камарата на архитектите в България от 2013 г. Завършил е Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ с образователно-квалификационна степен магистър по архитектура, а средното си образование получава в СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ“-Русе.
Професионалният му път започва през 2014 г. като проектант в ЕТ "Галина Георгиева – Архи-А“. В периода 2017–2018 г. е управител на ЕТ "Александър Дюлгеров – Архи-А“, занимаваща се с проектиране, строителство и консултантска дейност. От 2018 г. до момента ръководи "Архитракт“ ЕООД, където работи в областта на проучванията, консултациите и изготвянето на архитектурни проекти.
Арх. Дюлгеров ще съсредоточи работата си върху осигуряването на устойчиво развитие на градската среда, поддържането на високи професионални стандарти и реализирането на проекти за функционални и привлекателни публични пространства.
