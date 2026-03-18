Община Русе с нова машина за поддържането на чистотата в града
Съоръжението, което е тип "прахосмукачка“, се движи изцяло с електроенергия и е предназначено за почистване на труднодостъпни места. Машината разполага и с функция за измиване на малки площи.
Новата техника ще се използва и за разделно събиране на отпадъци от паркове и градини. С нейното въвеждане в експлоатация се цели повишаване на качеството на почистването, както и облекчаване на ръчния труд на служителите.
Очаква се съоръжението да подпомогне поддържането на чистотата в Централната градска част и двата парка, за чието почистване отговаря ОП "Паркстрой“. Идеята е постепенно да се механизира дейността по обществена хигиена в тези райони
