Община Русе закупи фабрично нова ръчноводима вакуумна машина за почистване, която ще бъде предоставена за ползване на ОП "Паркстрой“.Съоръжението, което е тип "прахосмукачка“, се движи изцяло с електроенергия и е предназначено за почистване на труднодостъпни места. Машината разполага и с функция за измиване на малки площи.Новата техника ще се използва и за разделно събиране на отпадъци от паркове и градини. С нейното въвеждане в експлоатация се цели повишаване на качеството на почистването, както и облекчаване на ръчния труд на служителите.Очаква се съоръжението да подпомогне поддържането на чистотата в Централната градска част и двата парка, за чието почистване отговаря ОП "Паркстрой“. Идеята е постепенно да се механизира дейността по обществена хигиена в тези райони