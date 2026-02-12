Сподели close
Нови събития, партньорство с местния бизнес и привличане на още туристи предвижда програма "Туризъм“ на Община Русе за 2026 г. Тя ще бъде представена пред общинските съветници на предстоящата сесия, съобщава Русе Медиа. 

Ето какво включва предварителната програма:

Двадесет и първо Туристическо изложение "Уикенд туризъм“ и осемнадесети Фестивал на туристическите забавления и анимации, 14-16 май 2026 г.

Събитието е част от националната програма за развитие на Министерството на туризма и набира все по-голяма популярност, което се доказва от увеличаващия се брой на изложителите. Ежегодно интересът към него започва много преди регламентирания срок за заявки. Специализираното изложение среща професионалистите в сектора и бъдещите туристи, като същевременно представя богатствата на България. За бизнеса "Уикенд туризъм“ е място за "сверяване на часовниците“. Обсъждат се новите дигитални тенденции в сектора и се създават партньорства между общини, туроператори и хотелиери в неформална и приятна среда. За първи път Община Русе е поискала увеличаване участието на държавата, тъй като сумата от 20 000 лв. не е променяна от създаването на събитието.

Ден на река Дунав. Парад на Дунав – два флага, една река 27.06.2026 г.

За първи път по постъпило предложение на румънско НПО за честване на Празника на река Дунав  по различен и атрактивен начин, който да помогне на двата града – Русе и Гюргево да влязат в националните новини и да привлекат вниманието на европейско ниво. По същество, това е огледално събитие, в което ще се организира парад на лодки с дефиле по Дунав и ще включва визуални ефекти от двете страни на реката, както и на Дунав мост. Предвидено е официалните гости да дефилират заедно с лодките и с флаговете на двете държави. Министерството на регионалното развитие и благоустройството проявява интерес да включи събитието в календара, свързан с председателството на Дунавската стратегия при одобрение от Общинския съвет.

Празник на торта Гараш, 19-20 септември 2026 г.

По предложение на бизнеса, събитието се предвижда да се проведе в рамките на два дни. Това е стратегически ход, който превръща еднодневното събитие в истински туристически продукт. Това директно кореспондира с искането на бизнеса за по-мащабни събития и повече нощувки. Двата дни позволяват на организаторите да разделят активностите смислово като съчетаят кулинарните състезания за любители с демонстрации и дегустации, семейни активности и детски работилници и концерти.

Винен фестивал Urban Wine Fest Русе, 2-3 октомври 2026 г.

Събитието е ключово и цели да се превърне в една добра инициатива и устойчива традиция. Първото издание провери интереса и нуждата от такъв тип събития, а второто вече надгражда имиджа на Русе като модерен винен център. Фестивалът подкрепя малките винени производители, които получават директна обратна връзка от потребителите. То е не просто дегустация, а образователно събитие, което учи публиката да разпознава качественото вино, типичните сортове за Дунавския регион и правилното съчетаване на виното с храната. Виненият турист е "висок клас“ посетител – той се интересува от качество, история и преживявания. Второто издание сигнализира на туроператорите, че в Русе има качествено събитие, което може да бъде включено в организирани турове.

Конкурс "Като шеф готвачите“.

Състезанието е една от малкото платформи, където ученици от Професионалната гимназия по туризъм и млади таланти работят рамо до рамо с утвърдени шеф-готвачи. За ресторантьорите това е проучване на бъдещите кадри, а те от своя страна получават мотивация и самочувствие, за да продължат да се развиват в сектора.

Сцена за млади таланти "Хвърли си шапката“ – инициатива през летния сезон.

Това е формат за "улично изкуство“, който превръща публичното пространство в динамична сцена. Вместо просто да преминават през центъра, хората ще спрат да слушат и наблюдават, което ги задържа по-дълго в района на търговските обекти. Импровизираните изпълнения имат директен икономически ефект върху обектите в непосредствена близост, като повишават консумацията и пренасочват човекопотока. Освен това, учениците от Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“ и други школи получават възможност да трупат опит. Това позволява на младите артисти да усетят директната оценка на публиката, което е силен стимул за професионалното им развитие.

Фестивал "Русе – Коледна звезда на Дунав“, декември 2026 г.

Второто издание на фестивала е ключов инструмент за превръщане на града в зимна туристическа дестинация. Туристите планират пътуванията си, както за разходка, така и за събития, когато са запознати с програмата. Продължителността на събитието помага на хотелиерите и ресторантьорите да изготвят специални предложения. Чрез стимулиране на бизнеса и гражданите да украсяват фасадите си (с награден фонд), фестивалът излиза извън рамките на площада и така целият град се превръща в туристическа атракция.

Джаз фест Русе.

Джаз фест Русе се завръща в Програма Туризъм, от която е бил част преди години. Програмата ще подпомогне събитието с реклама и популяризиране, тъй като средствата за самото му провеждане са осигурени.

Други събития, свързани с презентиране на местния продукт-състезания, фестивали, конкурси, изложби, демонстрации и др.

Подкрепата на събития, които акцентират върху местния продукт, е най-прекият път за превръщането на Русе в дестинация с характер. Когато Програмата за туризъм инвестира в кулинарни демонстрации и изложби, тя всъщност инвестира в "душата на града“. Глобалният турист търси автентичност и преживявания. Подкрепата на събитие, свързано с местния продукт води до това парите да остават в местната общност и повишава местното самочувствие. Събитията са чудесен инструмент за запълване на "слабите“ периоди.  Град, който вярва в себе си, е много по-гостоприемен и привлекателен за инвестиции.

Други участия на Община Русе в работни срещи, конференции и други инициативи с представители на туристическия бранш, национално и местно управление, и други свързани с тях организации.

Участието на Община Русе в работни срещи и конференции е най-мощният инструмент за лобиране и синхронизиране между местната власт и бизнеса. В туризма никой не успява сам – дестинацията е сбор от усилията на общината и бизнеса. Участието в такъв тип срещи дава възможност за директен обмен на добри практики, опит, по-добра свързаност с туроператорите и държавните институции, включване на града в национални рекламни кампании, както и привличане на инвеститори.