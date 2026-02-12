Нови събития, партньорство с местния бизнес и привличане на още туристи предвижда програма "Туризъм“ на Община Русе за 2026 г. Тя ще бъде представена пред общинските съветници на предстоящата сесия, съобщава Русе Медиа.Двадесет и първо Туристическо изложение "Уикенд туризъм“ и осемнадесети Фестивал на туристическите забавления и анимации, 14-16 май 2026 г.Събитието е част от националната програма за развитие на Министерството на туризма и набира все по-голяма популярност, което се доказва от увеличаващия се брой на изложителите. Ежегодно интересът към него започва много преди регламентирания срок за заявки. Специализираното изложение среща професионалистите в сектора и бъдещите туристи, като същевременно представя богатствата на България. За бизнеса "Уикенд туризъм“ е място за "сверяване на часовниците“. Обсъждат се новите дигитални тенденции в сектора и се създават партньорства между общини, туроператори и хотелиери в неформална и приятна среда. За първи път Община Русе е поискала увеличаване участието на държавата, тъй като сумата от 20 000 лв. не е променяна от създаването на събитието.Ден на река Дунав. Парад на Дунав – два флага, една река 27.06.2026 г.За първи път по постъпило предложение на румънско НПО за честване на Празника на река Дунав по различен и атрактивен начин, който да помогне на двата града – Русе и Гюргево да влязат в националните новини и да привлекат вниманието на европейско ниво. По същество, това е огледално събитие, в което ще се организира парад на лодки с дефиле по Дунав и ще включва визуални ефекти от двете страни на реката, както и на Дунав мост. Предвидено е официалните гости да дефилират заедно с лодките и с флаговете на двете държави. Министерството на регионалното развитие и благоустройството проявява интерес да включи събитието в календара, свързан с председателството на Дунавската стратегия при одобрение от Общинския съвет.Празник на торта Гараш, 19-20 септември 2026 г.По предложение на бизнеса, събитието се предвижда да се проведе в рамките на два дни. Това е стратегически ход, който превръща еднодневното събитие в истински туристически продукт. Това директно кореспондира с искането на бизнеса за по-мащабни събития и повече нощувки. Двата дни позволяват на организаторите да разделят активностите смислово като съчетаят кулинарните състезания за любители с демонстрации и дегустации, семейни активности и детски работилници и концерти.Винен фестивал Urban Wine Fest Русе, 2-3 октомври 2026 г.Събитието е ключово и цели да се превърне в една добра инициатива и устойчива традиция. Първото издание провери интереса и нуждата от такъв тип събития, а второто вече надгражда имиджа на Русе като модерен винен център. Фестивалът подкрепя малките винени производители, които получават директна обратна връзка от потребителите. То е не просто дегустация, а образователно събитие, което учи публиката да разпознава качественото вино, типичните сортове за Дунавския регион и правилното съчетаване на виното с храната. Виненият турист е "висок клас“ посетител – той се интересува от качество, история и преживявания. Второто издание сигнализира на туроператорите, че в Русе има качествено събитие, което може да бъде включено в организирани турове.Конкурс "Като шеф готвачите“.Състезанието е една от малкото платформи, където ученици от Професионалната гимназия по туризъм и млади таланти работят рамо до рамо с утвърдени шеф-готвачи. За ресторантьорите това е проучване на бъдещите кадри, а те от своя страна получават мотивация и самочувствие, за да продължат да се развиват в сектора.Сцена за млади таланти "Хвърли си шапката“ – инициатива през летния сезон.Това е формат за "улично изкуство“, който превръща публичното пространство в динамична сцена. Вместо просто да преминават през центъра, хората ще спрат да слушат и наблюдават, което ги задържа по-дълго в района на търговските обекти. Импровизираните изпълнения имат директен икономически ефект върху обектите в непосредствена близост, като повишават консумацията и пренасочват човекопотока. Освен това, учениците от Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“ и други школи получават възможност да трупат опит. Това позволява на младите артисти да усетят директната оценка на публиката, което е силен стимул за професионалното им развитие.Фестивал "Русе – Коледна звезда на Дунав“, декември 2026 г.Второто издание на фестивала е ключов инструмент за превръщане на града в зимна туристическа дестинация. Туристите планират пътуванията си, както за разходка, така и за събития, когато са запознати с програмата. Продължителността на събитието помага на хотелиерите и ресторантьорите да изготвят специални предложения. Чрез стимулиране на бизнеса и гражданите да украсяват фасадите си (с награден фонд), фестивалът излиза извън рамките на площада и така целият град се превръща в туристическа атракция.Джаз фест Русе.Джаз фест Русе се завръща в Програма Туризъм, от която е бил част преди години. Програмата ще подпомогне събитието с реклама и популяризиране, тъй като средствата за самото му провеждане са осигурени.Други събития, свързани с презентиране на местния продукт-състезания, фестивали, конкурси, изложби, демонстрации и др.Подкрепата на събития, които акцентират върху местния продукт, е най-прекият път за превръщането на Русе в дестинация с характер. Когато Програмата за туризъм инвестира в кулинарни демонстрации и изложби, тя всъщност инвестира в "душата на града“. Глобалният турист търси автентичност и преживявания. Подкрепата на събитие, свързано с местния продукт води до това парите да остават в местната общност и повишава местното самочувствие. Събитията са чудесен инструмент за запълване на "слабите“ периоди. Град, който вярва в себе си, е много по-гостоприемен и привлекателен за инвестиции.Други участия на Община Русе в работни срещи, конференции и други инициативи с представители на туристическия бранш, национално и местно управление, и други свързани с тях организации.Участието на Община Русе в работни срещи и конференции е най-мощният инструмент за лобиране и синхронизиране между местната власт и бизнеса. В туризма никой не успява сам – дестинацията е сбор от усилията на общината и бизнеса. Участието в такъв тип срещи дава възможност за директен обмен на добри практики, опит, по-добра свързаност с туроператорите и държавните институции, включване на града в национални рекламни кампании, както и привличане на инвеститори.