Община Русе с важна информация, свързана с лошото време
© Община Русе
В резултат на неблагоприятните атмосферни условия са засегнати както основната пътна мрежа в града, така и пътищата между населените места на територията на общината. Създадена е организация за своевременно третиране на пътните платна. В дейностите са ангажирани 13 специализирани машини, които обработват основните градски артерии, а по междуселищната пътна мрежа работят допълнително 4 машини.
Поради силния вятър са регистрирани паднали дървета и клони на няколко места в града. Екипите на общинските предприятия реагират по подадените сигнали и извършват почистване и обезопасяване на засегнатите участъци.
Вследствие на заледената пътна настилка са възникнали и редица пътнотранспортни произшествия с материални щети. Община Русе призовава водачите да се движат с повишено внимание, да съобразяват скоростта си с пътните условия и при възможност да ограничат пътуванията, когато те не са наложителни.
Поради усложнената обстановка, към момента не е възможно движението по част от линиите на градския транспорт. Временно не се изпълняват курсовете по автобусни линии №10, №11, №15 и №16. Очаква се при подобряване на условията обслужването по тези линии да бъде възстановено.
Към момента без електрозахранване са селата Долно Абланово и Просена, като се очаква в следващите часове авариите да бъдат отстранени.
Община Русе следи актуалната обстановка и поддържа постоянна координация с всички отговорни институции и екипи. При промяна в ситуацията гражданите ще бъдат своевременно информирани.
Още по темата
/
АПИ с апел към шофьорите
08:31
Още от категорията
/
Директорът на "Екология и зелена градска среда": Не трябва да се спекулира със страховете на гражданите на Русе по отношение на качеството на въздуха
07.01
Екипът на УМБАЛ "Медика" Русе даде старт на ново отделение с благородна акция по кръводаряване
07.01
Иван Белчев поиска пълна яснота за разширяването на инсталацията за отпадъци и RDF гориво в Русе
07.01
Община Русе продължава да насърча двойки с репродуктивни проблеми, отчитайки значими резултати за 2025 г.
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.