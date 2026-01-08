На територията на община Русе е налице усложнена пътна и метеорологична обстановка вследствие на ниските температури и силния западно-югозападен вятър, достигащ скорост до 28 метра в секунда, което създава предпоставки за бързо заледяване на пътната настилка и ограничена видимост на места.В резултат на неблагоприятните атмосферни условия са засегнати както основната пътна мрежа в града, така и пътищата между населените места на територията на общината. Създадена е организация за своевременно третиране на пътните платна. В дейностите са ангажирани 13 специализирани машини, които обработват основните градски артерии, а по междуселищната пътна мрежа работят допълнително 4 машини.Поради силния вятър са регистрирани паднали дървета и клони на няколко места в града. Екипите на общинските предприятия реагират по подадените сигнали и извършват почистване и обезопасяване на засегнатите участъци.Вследствие на заледената пътна настилка са възникнали и редица пътнотранспортни произшествия с материални щети. Община Русе призовава водачите да се движат с повишено внимание, да съобразяват скоростта си с пътните условия и при възможност да ограничат пътуванията, когато те не са наложителни.Поради усложнената обстановка, към момента не е възможно движението по част от линиите на градския транспорт. Временно не се изпълняват курсовете по автобусни линии №10, №11, №15 и №16. Очаква се при подобряване на условията обслужването по тези линии да бъде възстановено.Към момента без електрозахранване са селата Долно Абланово и Просена, като се очаква в следващите часове авариите да бъдат отстранени.Община Русе следи актуалната обстановка и поддържа постоянна координация с всички отговорни институции и екипи. При промяна в ситуацията гражданите ще бъдат своевременно информирани.