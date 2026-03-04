Община Русе се включи в официалния прием за 3 март в Двореца на парламента в Букурещ
© Община Русе
Церемонията започна с изпълнение на националните химни на Република България и Румъния от младата българска оперна звезда Ана-Мария Спатарис и румънския оперен певец Емилиян Йоан Неделча, както и на химна на Европа.
На приема присъстваха над 1000 гости, сред които заместник-кметовете на община Русе Енчо Енчев и Димитър Недев, Негово Преосвещенство Главиницкият епископ Макарий – викарий на Русенския митрополит, изпълнителният директор на Еврорегион "Данубиус“ Лили Ганчева, министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца, заместник-председателят на Сената Михай Коцет, ръководители на дипломатически мисии, акредитирани в Букурещ, висши представители на румънски държавни институции, неправителствени организации, членове на българската общност и представители на българския бизнес в Румъния.
В словото си към гостите посланик Райко Влайков акцентира върху вековните връзки между българския и румънския народ. Той подчерта, че 3 март е ден и на признателност за героизма и саможертвата на румънските воини през Руско-турската освободителна война 1877-1878 г., както и за подкрепата, оказана на България по пътя към Освобождението и възстановяването на нейната държавност. Посланикът изрази благодарност за историческия принос на Румъния в този дълъг процес и отбеляза значението на споделената история и добросъседството между двете страни.
Празничната програма продължи с изпълнения на квартет "Дестини“, които завладяха публиката със своя талант и артистично присъствие.
В знак на уважение към празника централната фасада на Двореца на парламента в Букурещ бе осветена в цветовете на българското национално знаме.
Още от категорията
/
Областният управител на Русе: Днес нашата битка не е на бойните полета, а за държава, в която правилата важат за всички
02.03
Орлин Пенков към председателя на РИК в Русе: Вие поемате отговорност в момент, в който българското общество е уморено от съмнения
28.02
Областният управител Орлин Пенков поиска преразглеждане на план-приема в 5 клас на МГ "Баба Тонка"
27.02
Общественият съвет по околна среда в Русе прие правилник и обсъди дейности за подобряване качеството на въздуха
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Спират тока на русенци утре
21:17 / 03.03.2026
Русенци отбелязаха 148 години от Освобождението
13:32 / 03.03.2026
Времето в Русе днес
08:07 / 03.03.2026
Борово почете героите за Трети март
21:11 / 02.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.