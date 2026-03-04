В зала "Унирий" на Двореца на парламента в Букурещ се състоя официален прием по повод Националния празник на Република България 3 март. Събитието, което събра представители на дипломатическия корпус, институции и българската общност, бе организирано oт посолството ни в Румъния, като домакин бе извънредния и пълномощен посланик Н. Пр. Райко Влайков.Церемонията започна с изпълнение на националните химни на Република България и Румъния от младата българска оперна звезда Ана-Мария Спатарис и румънския оперен певец Емилиян Йоан Неделча, както и на химна на Европа.На приема присъстваха над 1000 гости, сред които заместник-кметовете на община Русе Енчо Енчев и Димитър Недев, Негово Преосвещенство Главиницкият епископ Макарий – викарий на Русенския митрополит, изпълнителният директор на Еврорегион "Данубиус“ Лили Ганчева, министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца, заместник-председателят на Сената Михай Коцет, ръководители на дипломатически мисии, акредитирани в Букурещ, висши представители на румънски държавни институции, неправителствени организации, членове на българската общност и представители на българския бизнес в Румъния.В словото си към гостите посланик Райко Влайков акцентира върху вековните връзки между българския и румънския народ. Той подчерта, че 3 март е ден и на признателност за героизма и саможертвата на румънските воини през Руско-турската освободителна война 1877-1878 г., както и за подкрепата, оказана на България по пътя към Освобождението и възстановяването на нейната държавност. Посланикът изрази благодарност за историческия принос на Румъния в този дълъг процес и отбеляза значението на споделената история и добросъседството между двете страни.Празничната програма продължи с изпълнения на квартет "Дестини“, които завладяха публиката със своя талант и артистично присъствие.В знак на уважение към празника централната фасада на Двореца на парламента в Букурещ бе осветена в цветовете на българското национално знаме.