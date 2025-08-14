ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Община Русе ще инвестира хиляди левове за проект за нова клетка за отпадъци
Регионалното депо в местността "Под Ормана" е в експлоатация от 2006 година и е изградено с финансиране по програма ИСПА. Обектът се намира на около 2450 метра от последните жилищни квартали на Русе и на 2500 метра западно от село Николово.
В момента на територията от 292,4 декара общинска земя функционират три клетки за неопасни отпадъци - клетка I, II и III. Първата клетка е била експлоатирана до изчерпване на капацитета през 2013 година, след което е започнала експлоатацията на клетка II до 2020 година. От април 2020 година се използва клетка III, пише Dunavmost.
Депото разполага също с две клетки за инертни отпадъци (клетка VI и VII) и две клетки за опасни отпадъци. Всички клетки за неопасни отпадъци са изградени с необходимата изолация и дренажна система за управление на инфилтрата.
На площадката са изградени множество съоръжения, включително контролно-пропускателен пункт с електронна везна, пречиствателна станция за отпадъчни води, автомивка, ремонтна работилница и станция за горива. За безопасността е изградена ограда с височина два метра по цялата площадка.
Депото извършва различни дейности по обезвреждане на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, както и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Изграждането на клетка V е част от планираното разширение на депото, тъй като в границите на площадката има свободни терени, предвидени за още две клетки за неопасни отпадъци. Това ще осигури дългосрочен капацитет за депониране на отпадъците от петте общини в региона.
Новата клетка ще бъде изградена по същите технически стандарти като съществуващите, с изолационна геомембрана, дренажна система и минерален запечатващ пласт.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: