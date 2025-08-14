Община Русе ще инвестира хиляди левове за проект за нова клетка за отпадъци

© Община Русе планира да инвестира 62 хиляди лева без ДДС в изготвянето на технически проект за изграждане на клетка V за неопасни отпадъци. Новата клетка ще бъде разположена на територията на регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, което обслужва общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.



Регионалното депо в местността "Под Ормана" е в експлоатация от 2006 година и е изградено с финансиране по програма ИСПА. Обектът се намира на около 2450 метра от последните жилищни квартали на Русе и на 2500 метра западно от село Николово.



В момента на територията от 292,4 декара общинска земя функционират три клетки за неопасни отпадъци - клетка I, II и III. Първата клетка е била експлоатирана до изчерпване на капацитета през 2013 година, след което е започнала експлоатацията на клетка II до 2020 година. От април 2020 година се използва клетка III, пише Dunavmost.



Депото разполага също с две клетки за инертни отпадъци (клетка VI и VII) и две клетки за опасни отпадъци. Всички клетки за неопасни отпадъци са изградени с необходимата изолация и дренажна система за управление на инфилтрата.



На площадката са изградени множество съоръжения, включително контролно-пропускателен пункт с електронна везна, пречиствателна станция за отпадъчни води, автомивка, ремонтна работилница и станция за горива. За безопасността е изградена ограда с височина два метра по цялата площадка.



Депото извършва различни дейности по обезвреждане на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, както и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.



Изграждането на клетка V е част от планираното разширение на депото, тъй като в границите на площадката има свободни терени, предвидени за още две клетки за неопасни отпадъци. Това ще осигури дългосрочен капацитет за депониране на отпадъците от петте общини в региона.



Новата клетка ще бъде изградена по същите технически стандарти като съществуващите, с изолационна геомембрана, дренажна система и минерален запечатващ пласт.