Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Община Русе ще инвестира хиляди левове за проект за нова клетка за отпадъци
Автор: Екип Ruse24.bg 09:19Коментари (0)68
©
Община Русе планира да инвестира 62 хиляди лева без ДДС в изготвянето на технически проект за изграждане на клетка V за неопасни отпадъци. Новата клетка ще бъде разположена на територията на регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, което обслужва общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

Регионалното депо в местността "Под Ормана" е в експлоатация от 2006 година и е изградено с финансиране по програма ИСПА. Обектът се намира на около 2450 метра от последните жилищни квартали на Русе и на 2500 метра западно от село Николово.

В момента на територията от 292,4 декара общинска земя функционират три клетки за неопасни отпадъци - клетка I, II и III. Първата клетка е била експлоатирана до изчерпване на капацитета през 2013 година, след което е започнала експлоатацията на клетка II до 2020 година. От април 2020 година се използва клетка III, пише Dunavmost.

Депото разполага също с две клетки за инертни отпадъци (клетка VI и VII) и две клетки за опасни отпадъци. Всички клетки за неопасни отпадъци са изградени с необходимата изолация и дренажна система за управление на инфилтрата.

На площадката са изградени множество съоръжения, включително контролно-пропускателен пункт с електронна везна, пречиствателна станция за отпадъчни води, автомивка, ремонтна работилница и станция за горива. За безопасността е изградена ограда с височина два метра по цялата площадка.

Депото извършва различни дейности по обезвреждане на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, както и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Изграждането на клетка V е част от планираното разширение на депото, тъй като в границите на площадката има свободни терени, предвидени за още две клетки за неопасни отпадъци. Това ще осигури дългосрочен капацитет за депониране на отпадъците от петте общини в региона.

Новата клетка ще бъде изградена по същите технически стандарти като съществуващите, с изолационна геомембрана, дренажна система и минерален запечатващ пласт.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
16:58 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
10:40 / 12.08.2025
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
20:29 / 12.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Държавата разпродава имоти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: