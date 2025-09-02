ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Община Русе ще определя номинациите за Националната литературна награда "Елиас Канети" 2025
В 7-членния състав на комисията тази година са поканени да участват литературният историк и теоретик проф. дфн Пламен Дойнов, проф. дфн Клео Протохристова – литературен историк и теоретик, проф. дфн Пенка Ангелова – председател на Международно дружество "Елиас Канети", доц. д-р Велислава Донева от РУ "Ангел Кънчев“, представител на Община Русе, Теодора Димова – писател и драматург, номинирана за наградата "Елиас Канети“ през 2021 г., Крум Гергицов – театрален историк и критик, Косьо Станев – представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при Общинския съвет.
Тази година постъпилите предложения са 65, като 62 от тях са в раздел "Белетристика“ и три - в раздел "Драматургия“. Сред 65-те автори, които участват в конкурса за престижната награда, са Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова, Димитър Шумналиев, Владимир Зарев, Александър Секулов, Иван Станков, Алберт Бенбасат, Юрий Рахнев, Чавдар Ценов, Паулина Георгиева, Николай Терзийски, Радослав Бимбалов, Бойко Илиев и др.
След приключване работата на комисията, ще бъдат оповестени имената на номинираните в двете категории. Победителите ще станат ясни на тържествена церемония, организирана от Община Русе в навечерието на Деня на народните будители. Тя ще се състои на 31 октомври и със специалното участие на проф. Пенко Господинов – актьор и преподавател в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“. Сценарист, режисьор и водещ на събитието ще бъде актьорът Венцислав Петков.
Наградата – бронзова статуетка, изработена от скулптора Мая Кубратова, се придружава от диплом и парична награда в размер на 5 000 лв. за белетристика и 2 000 лв. за драматургия.
Националната литературна награда "Елиас Канети" е учредена от Община Русе и Международно дружество "Елиас Канети" през 2005 г. по повод 100-годишнината на родения в Русе писател нобелист Елиас Канети.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
09:51 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
10:26 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: