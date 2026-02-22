Община Русе спасява санирането на 4 жилищни блока в града
В Русе за саниране са одобрени 12 блока, но в момента усилено се работи основно по един. На други три жилищни сгради само са издигнати скелета.
Константин: "Доста бързо опънаха скелетата. Обаче от скоро, от два-три дена, не съм виждал тук майстори."
Хората от блок "Ильо войвода" също не знаят защо не се ремонтира блока им.
Пенка: "Че то до никъде още. Не са на работа. Никой нищо не ни е казал, никой нищо не знае."
- Имало някакъв майстор, който поискал на някого някакви пари, ама са го изгонили от обекта.
За да не се бавят строителните дейности се налага Общината, която е бенефициент по проекта за енергийно обновяване, да влезе в ролята на банка, докато бъдат отпуснати средствата от държавата.
Ивайло Кадишев - директор на "Международни политики, стопански дейности и анализи", Община Русе пред БНТ: "Да се осигури една оперативна самостоятелност. Още повече, че като се достигне етап на искане на плащане от 50% това не става в рамките на една седмица. Може да отнеме месец и повече, докато се разгледа и верифицира. И идеята е в този срок да не се допусне някакъв вакуум, наистина да не се получава прекъсване на строителния процес."
От ноември 4 от жилищните кооперации са превърнати в строителни площадки, но въпреки неудобството хората са доволни, че старите им блокове ще са по-модерни и енергийно ефективни.
Йола: "Зимата отвориха мазетата. Санираха отдолу таваните, за да е топло на първия етаж. Два пъти минаваха, един път е на изолация, втора изолация, мрежички."
- Всичко, което се прави е по-добро от това, което е било.
По програмата за енергийно обновяване в Русе саниране чакат още 22 стари блока. До момента са санирани 40.
