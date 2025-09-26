Община Русе спечели средства по Плана за възстановяване и устойчивост

© Средства в размер на 176 304 лв. спечели Община Русе по Плана за възстановяване и устойчивост. Проектното предложение е по Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.



То включва разнообразни културни формати и достигане до нови публики. Общата му стойност е 264 456 лв., от които 88 152.27 лв. са собствено финансиране.



Предложението надгражда вече утвърдените културни събития в Русе – Коледното надиграване, Новогодишния концерт и концерта на Фестивалния оркестър, който е част от Международния фестивал "Мартенски музикални дни“. Предвиждат се да бъдат разработени още иновативни формати - интерактивен спектакъл "България пее“ в "Арена Русе“, както и петмесечна програма на Русенската художествена галерия "Творчески ателиета за всички“, насочена към различни възрастови и социални групи.



Срокът за изпълнение на дейностите е до 31 март 2026 г.