Община Русе стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци

© От 6 до 20 октомври Община Русе стартира кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителни дейности и ремонти в домовете. Контейнерите за строителни отпадъци ще бъдат разположени в кварталите "Средна кула“, "Долапите“, "Образцов чифлик“ и "ДЗС“.



В тях могат да се изхвърлят строителни отпадъци като бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни и изолационни материали, които не съдържат азбест или други опасни вещества, съобщи Община Русе.



Допустими са също строителни отпадъци на основата на гипс, при условие че не съдържат опасни отпадъци, както и смесени отпадъци от строителство и събаряне, несъдържащи живак и други вредни вещества.



В контейнерите не могат да се изхвърлят битови и растителни отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, клони и други неподходящи материали.



Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:



кв. "Долапите“ – ул. "Несебър“;



кв. "Средна кула“ – ул. "Индже Войвода“;



кв. "ДЗС“ – на паркинга до кметството;



кв. "Образцов чифлик“ – на паркинга до Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик“.



Апелът към гражданите е да използват предоставените контейнери по предназначение.



Повече информация може да бъде получена на тел. 082/586 -267 и 082/586 - 271.