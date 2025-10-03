Новини
Община Русе стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци
Автор: Екип Ruse24.bg 16:11
©
От 6 до 20 октомври Община Русе стартира кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителни дейности и ремонти в домовете. Контейнерите за строителни отпадъци ще бъдат разположени в кварталите "Средна кула“, "Долапите“, "Образцов чифлик“ и "ДЗС“.

В тях могат да се изхвърлят строителни отпадъци като бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни и изолационни материали, които не съдържат азбест или други опасни вещества, съобщи Община Русе.

Допустими са също строителни отпадъци на основата на гипс, при условие че не съдържат опасни отпадъци, както и смесени отпадъци от строителство и събаряне, несъдържащи живак и други вредни вещества.

В контейнерите не могат да се изхвърлят битови и растителни отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, клони и други неподходящи материали.

Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:

кв. "Долапите“ – ул. "Несебър“;

кв. "Средна кула“ – ул. "Индже Войвода“;

кв. "ДЗС“ – на паркинга до кметството;

кв. "Образцов чифлик“ – на паркинга до Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик“.

Апелът към гражданите е да използват предоставените контейнери по предназначение.

Повече информация може да бъде получена на тел. 082/586 -267 и 082/586 - 271.






