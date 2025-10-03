ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Русе стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци
В тях могат да се изхвърлят строителни отпадъци като бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни и изолационни материали, които не съдържат азбест или други опасни вещества, съобщи Община Русе.
Допустими са също строителни отпадъци на основата на гипс, при условие че не съдържат опасни отпадъци, както и смесени отпадъци от строителство и събаряне, несъдържащи живак и други вредни вещества.
В контейнерите не могат да се изхвърлят битови и растителни отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, клони и други неподходящи материали.
Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:
кв. "Долапите“ – ул. "Несебър“;
кв. "Средна кула“ – ул. "Индже Войвода“;
кв. "ДЗС“ – на паркинга до кметството;
кв. "Образцов чифлик“ – на паркинга до Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик“.
Апелът към гражданите е да използват предоставените контейнери по предназначение.
Повече информация може да бъде получена на тел. 082/586 -267 и 082/586 - 271.
