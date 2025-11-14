Община Русе стратира конкурс за коледна украса на фасада, отворен е за всички
Инициативата има за цел да поощри творческия подход при оформянето на празничната визия на Русе, като предостави възможност на участниците да представят своята интерпретация на коледната украса. Насочена е към формиране на цялостна естетическа среда, която да обогати обществени пространства чрез художествено оформление на фасади на къщи, балкони, дворове, частни и бизнес сгради и търговски обекти на територията на общината.
Конкурсът е отворен за всички желаещи – физически лица, семейства, етажни собствености, фирми и организации, като участието може да бъде индивидуално или групово.
Предвидени са три категории за украса на фасада на:
- етажна собственост (сграда, балкон, двор на междублоково пространство)
- фирми/организации (фасада)
- частна собственост (къщи, дървета, дворно пространство пред къщата).
Оценяването ще се извършва от специално избрано жури от професионалисти въз основа на оригиналност и творчески подход, техническо изпълнение и внимание към детайлите, способност на украсата да създаде празнична атмосфера и естетика на използваните светлинни елементи, когато такива са включени. Не се допускат снимки, които не са обект на авторско право.
Кандидатстването се осъществява чрез онлайн формуляр - https://forms.gle/FNUJTWVdyX2JE9jV7, в който участниците предоставят контактна информация, кратко описание на украсата и до пет снимки или видео до една минута, представящи я в завършен вид. С подаването на заявката участниците се съгласяват техните снимки и видеа да бъдат използвани за популяризиране на конкурса в медиите и социалните мрежи.
За трите категории са предвидени награди от 600 лева за първо място, 400 лева за второ и 200 лева за трето място. Победителите ще бъдат обявени и наградени до 12 декември, съобщи Община Русе.
Допълнителна информация за конкурса може да бъде намерена на Facebook страницата на инициативата.
