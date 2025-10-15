ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Русе улесни обитателите на ЦНСТ "Вяра" със специализиран микробус
Превозното средство беше официално предадено от заместник-кмета Димитър Недев, който поздрави екипа и обитателите на центъра. Той заяви, че микробусът ще отвори нови възможности за развитието, образованието и пълноценното участие в обществения живот на децата и младежите, които живеят в центъра.
ЦНСТ "Вяра“ е една от шестте социални услуги, които Община Русе е възложила за управление на Сдружение "Дете и пространство“. В центъра живеят 13 деца и младежи в среда, близка до семейната – те посещават училище и дневни центрове, имат съседи, играят с приятели в квартала и участват в летни лагери и обществени събития, съобщи Община Русе.
Микробусът е оборудван за транспортиране на хора с увреждания и ще осигури по-голяма мобилност, сигурност и участие на децата и младежите в разнообразни дейности извън услугата. Той ще улесни достъпа им до дневните центрове "Мечо Пух“ и "Дъга“, до лекари и специалисти, както и участието им в образователни, рехабилитационни и културни инициативи. Освен това превозното средство ще се използва и за организиране на излети, срещи и занимания, които подпомагат социализацията и личностното развитие на потребителите.
Микробусът ще облекчи и ежедневната работа на специалистите и подкрепящия персонал – социални работници, ерготерапевт, медицинска сестра и детегледачки – като осигури по-лесна логистика при съпровождането на потребителите до различни институции и услуги.
От екипа на центъра споделят, че придобивката е възможност за повече пълноценни преживявания, за включване на децата и младежите в живота на общността и за по-качествена грижа.
