Община Русе временно преустановява приема на заявления за подмяна на някои видове отоплителни уреди
Временно се преустановява приемът на заявления за подмяна на отоплителни уреди с термопомпи и котли на пелети, съобщи Община Русе. Предстои извършването на обходи в жилищата на кандидатите, подали заявления за подмяна на отоплителни уреди преди 1 март 2026 г. След приключване на огледите и обявяване на класиралите се домакинства, при наличие на свободен ресурс по проекта ще бъде предоставена допълнителна информация.
Всички образци на документи са публикувани на сайта на община Русе на адрес: https://obshtinaruse.bg/proekt-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vazduh-v-obshtina-ruse-finansiran-po-protsedura-za-po-chist-vazduh-po-pri-1.
Допълнителна информация, както и образци на необходимите документи могат да бъдат получени в офиса за подаване на документи с адрес:
- гр. Русе, ул. "Етър “№1, блок "Етър“, партер;
- на ел. поща airruse2025@gmail.com;
- на телефон 0884 697 760
Документите за кандидатстване могат да се подават от понеделник до петък от 9:00 - 18:00 часа, обедна почивка от 13:00 - 14:00 часа.
Заявления за участие в проекта могат да бъдат подадени и по електронен път, като документите следва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на информацията, кандидатът получава Регистрационен номер на подаденото Заявление по електронен път.
