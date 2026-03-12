33 индивидуални устройства за дистанционно наблюдение и измерване на основни жизнени показатели, като пулс, кислородна сатурация и други ще предостави Община Русе по проекта "Иновативни здравно-социални услуги в община Русе“. В рамките на първия етап вече са раздадени 22 от тях, а останалите предстои да бъдат предоставени на нови потребители след включването им в услугата.В обхвата на проекта влизат потребители от следните целеви групи:- самотноживеещи лица с увреждания, които независимо, че нямат определена чужда помощ, разполагат със съответните медицински документи, удостоверяващи невъзможността им за самообслужване за определен период от време;- самотноживеещи лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност.Устройствата дават възможност за непрекъснато проследяване на здравословното състояние на потребителите и разполагат с функция за автоматично алармиране при регистриране на промени в показателите или движението – например повишаване на пулса, спад в сатурацията, падане и други рискови ситуации. Всяко устройство е оборудвано и със SOS бутон, чрез който потребителят може незабавно да подаде сигнал за помощ.Изпълнител на дейностите по предоставяне на услугата е "А1 България“, избран след проведена процедура по обществена поръчка от Община Русе .Услугата включва предоставяне на индивидуално устройство за дистанционно наблюдение на състоянието на потребителя, проследяване на движение и измерване на основни жизнени показатели (пулс, сатурация и др.), използване на специализирана софтуерна платформа, достъпна чрез уеб браузър, която позволява приемане, съхранение и визуализация на данните от извършените измервания, поддържане на потребителски бази данни, отчети и регистри на подадените сигнали, както и осигуряване на 24-часово дистанционно наблюдение, организирано чрез звено за дистанционна грижа, в което работят медицински специалисти.Участието на потребителите в проект "Иновативни здравно-социални услуги в община Русе“ е напълно безплатно. Допълнителна информация за реда на подаване на заявления за участие в проекта, гражданите могат да получат на официалния уеб сайт на общината, на място в сградата на дирекция "Социални и здравни дейности“ на ул. "Черно море" 2, ет. 1, стая 12 или на телефон 0885397837.Предоставяните устройства отговарят на всички нормативни изисквания и са регистрирани като медицински изделия, съгласно Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. относно медицинските изделия. Проектът се финансира по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.