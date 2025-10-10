Новини
Община Русе възобновява дейността на Обществения съвет по околна среда
Автор: Емануела Вилизарова 15:01
©
Община Русе информира гражданите, че се възобновява дейността на Обществения съвет по околна среда, чиято основна роля е да осигурява платформа за обществен диалог, информираност и сътрудничество по теми, свързани с опазването на природата и качеството на живот в града.

Първата среща на съвета ще се състои на 15 октомври /сряда/. В рамките ѝ ще бъде представена системата DOAS – автоматизирана станция за измерване на качеството на въздуха. Посещението на място ще започне в 16:30 часа, като сборният пункт за заявилите участие е централният вход на Община Русе на пл. "Свобода“ 6. За присъстващите, които ще имат възможност да се запознаят с функционирането и капацитета на системата, ще бъде осигурен транспорт. В 18 ч. в зала "Св. Георги“ в сградата на Община Русе ще бъде дадено начало на заседанието.

Основна тема ще бъде именно възобновяването на дейността на Обществения съвет и официалното представяне на DOAS системата, която има ключова роля за мониторинга на атмосферния въздух в Русе. В срещата ще се включи и представител на фирмата, с която Общината има договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването. Той ще представи технически подробности и ще отговаря на въпроси, свързани с работата на системата.

С оглед логистичната организация на посещението, всички желаещи да присъстват е необходимо да заявят своето участие в срок до 13 октомври включително на имейл ecology@ruse-bg.eu.






