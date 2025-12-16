28-ото заседание на Общински съвет - Русе се проведе на 16 декември в зала "Свети Георги“ в сградата на Община Русе под председателството на акад. Христо Белоев. От предложения дневен ред с 28 точки общинските съветници не приеха пет предложения, като останалите получиха подкрепа от местния парламент.Сред приетите решения е провеждането на конкурс за управител на "Медицински център 1 – Русе“ ЕООД. Одобрена беше и Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2026 г., която ще подкрепи културния живот в общината. В областта на общинската собственост бяха открити процедури за провеждане на публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в различни райони на града и общината, включително в кв. ДЗС, местност "Астарджийка", местност "Божанова ливада" и в с. Червена вода. Приети бяха решения за учредяване право на пристрояване и прекратяване на съсобственост в поземлени имоти, както и за продажба на придаваем терен по улична регулация в с. Ново село.Гласувано бе одобряването на новоизградени и въведени в експлоатация активи, финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“ по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК“ ООД – Русе“. В тази връзка беше прието и решение за предоставяне за управление на ВиК актив, собственост на Община Русе, на Асоциацията по водоснабдяване и канализация.Общинските съветници приеха Проект на План за устойчива градска мобилност на Община Русе за периода 2026-2036 г., който ще определи развитието на транспортната система в града през следващите десет години. Приета беше нова наредба, която предвижда регистриране на индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга на територията на общината.Местният парламент гласува допълнение на символиката на Община Русе чрез включването на девиз на Русе като един от символите ѝ, което допълнително ще утвърди идентичността на града. Беше одобрен и договор за сътрудничество с "Елтехресурс" АД за събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.На днешното заседание беше приет Етичен кодекс на общинските съветници на Общински съвет - Русе, който ще регламентира етичните стандарти в работата на местните парламентаристи. Одобрен беше и графикът за работата на Общински съвет - Русе за периода януари - юли 2026 г. В заключение на сесията бяха разгледани питанията от общинските съветници.Не беше прието предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе. Общинските съветници не подкрепиха също така изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе. От дневния ред на сесията беше оттеглено предложението за промени в Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.Следващото редовно заседание на Общински съвет – Русе е насрочено за 29 януари 2026 г.