Общината в Русе с отчет за ремонтите в дунавския град
Стартираха дейности по демонтиране на стари и монтиране нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. "Цар Освободител“ в участъка между кръстовищата с ул. "Шипка“, бул. "Христо Ботев“ и бул. "Неофит Бозвели“.
Продължават дейностите по изграждане на рампа за инвалиди и хора с увреждания и ремонт на стъпалата от бл. 3 до тротоара на бул. "Гоце Делчев“ в кв. "Дружба“ 2.
Положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по бул. "Липник“ /на кръстовищата с ул. "Дебър“/, ул. "Николаевска“ /на кръстовищата с бул. "Мидия-Енос“ и ул. "Свети Георги“/, ул. "Потсдам“, ул. "Стефан Стамболов“ /на кръстовищата с ул. "Арда“ и ул. "Мария Луиза“/, както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. "Гео Милев“ /пред блок "В. Коларов“/, ул. "Духовно Възраждане“, ул. "Рила“, ул. "Панайот Хитов“, до блокове "Чайка“ и "Хан Аспарух“ в ЦГЧ, пред вх. В на блок "Страхил войвода“ в кв. "Здравец – изток“, пред вх. В на блок "МНО 3“ в кв. "Възраждане – юг“ и за места за престой на таксиметрови автомобили до ДКЦ - 3.
Приключиха дейностите по изграждане на изцяло ново осветление на общинския път в земеделска територия от Русановото мостче до кв. Средна кула, осигуряващ единствения пешеходен достъп от спирките на обществения транспорт до жилищния район. Извършени бяха следните дейности: полагане на нова подземна кабелна захранваща мрежа, премахване на старите амортизирани стълбове, монтиране на нови метални стълбове с LED улични осветители и заземителна система, и полагане с уплътняване на настилка от фрезован асфалт.
