ЗАРЕЖДАНЕ...
Общинска фондация "Русе – град на свободния дух" подарява фотографски семинар с Бони Бонев и Марияна Бонева
© Община Русе
Програмата включва три тематични акцента:
• "Сватбената фотография – нови тенденции в България и Европа“;
• "Познавайте техниката си, за да създавате по-интересни визии“;
• Практика: "Как да снимаме така, че да не се налага обработка“ – демонстрация на място.
Бони Бонев е професионален фотограф с над две десетилетия опит, известен със своя артистичен подход към кадъра и стремежа към автентичност. Родом от Свиленград, той се установява в София и посвещава кариерата си на портретна и сватбена фотография, като въвежда в България европейски тенденции в жанра. Автор е на първата изложба за сватбена фотография в България, както и на първата изложба за австрийска сватбена фотография.
Бони Бонев е инженер по оптоелектроника по образование и е практикуващ фотограф, както и автор на фотографски статии и книги, активен лектор, организатор на изложби и обучителни инициативи, и вдъхновител за новото поколение творци.
Марияна Бонева е сватбен фотограф с над 10-годишен опит. Нейният усет за детайл, композиция, светлина и различна гледна точка придава на разказа особен чар и неповторимост. Работи в екип с Бони Бонев, както и самостоятелно.
Със семинара си в Русе те ще споделят не само опит и знания, но и философията си за фотографията като изкуство на наблюдението и светлината.
Още от категорията
/
С музикално-поетичен спектакъл Михаил Белчев представя в Русе автобиографичната си книга "Ти ме повика, живот"
23.10
Монтират се корнизни елементи, армировка и болтови дюбели в участъка в ремонт на Дунав мост при Русе
22.10
Ексцентричната комедия "Последният етаж" ще даде началото на второто издание на фестивала "Есенни театрални срещи" в Русе
20.10
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
11.10
Вятър със скорост над 70 км/ч. се очаква утре в Русенско. Общината с апел към гражданите и бизнеса
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русе отбелязва 85 години от откриването на Съдебната палата
14:11 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.