На 8 ноември /събота/ от 10 ч. във "Фабрика Култура“ /ул. "Александровска“ 28/ Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“ организира фотографски семинар с Бони Бонев и Марияна Бонева – едни от водещите български фотографи. Събитието е с вход свободен и е отворено за всички – от любители до професионалисти – и предлага възможност за среща с едни от най-утвърдените имена във фотографията. Участието е безплатно, а поради капацитета на залата е необходима предварителна регистрация на имейл rusefreespiritcity@gmail.com .Програмата включва три тематични акцента:• "Сватбената фотография – нови тенденции в България и Европа“;• "Познавайте техниката си, за да създавате по-интересни визии“;• Практика: "Как да снимаме така, че да не се налага обработка“ – демонстрация на място.Бони Бонев е професионален фотограф с над две десетилетия опит, известен със своя артистичен подход към кадъра и стремежа към автентичност. Родом от Свиленград, той се установява в София и посвещава кариерата си на портретна и сватбена фотография, като въвежда в България европейски тенденции в жанра. Автор е на първата изложба за сватбена фотография в България, както и на първата изложба за австрийска сватбена фотография.Бони Бонев е инженер по оптоелектроника по образование и е практикуващ фотограф, както и автор на фотографски статии и книги, активен лектор, организатор на изложби и обучителни инициативи, и вдъхновител за новото поколение творци.Марияна Бонева е сватбен фотограф с над 10-годишен опит. Нейният усет за детайл, композиция, светлина и различна гледна точка придава на разказа особен чар и неповторимост. Работи в екип с Бони Бонев, както и самостоятелно.Със семинара си в Русе те ще споделят не само опит и знания, но и философията си за фотографията като изкуство на наблюдението и светлината.