Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в Република България от 1 януари 2026 г., "Общински транспорт Русе" ЕАД предприема необходимите организационни и технически мерки за осигуряване на безпроблемно обслужване на пътниците, съобщиха от Община Русе.От 1 януари 2026 г. цената на билета за еднократно пътуване, който се закупува от водача на превозното средство, ще бъде 0,77 евро. Сумата е преизчислена от досегашната цена от 1,50 лв. по официалния фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лв. и съгласно действащите правила за закръгляване.Цените на всички видове абонаментни карти също са преизчислени по официалния курс и са публикувани на интернет страницата на "Общински транспорт Русе". Абонаментните карти, закупени преди 1 януари 2026 г., остават валидни до изтичане на срока им без необходимост от презаверяване.Съгласно Закона за въвеждане на еврото, в периода на двойно обращение от 1 януари до 31 януари 2026 г. плащанията в превозните средства и в Билетния център ще могат да се извършват както в левове, така и в евро. Рестото ще се връща изцяло в евро, като връщане в левове ще бъде допустимо единствено при обективна липса на евромонети. Рестото ще се предоставя изцяло в една валута, в съответствие с нормативните изисквания.От 1 февруари 2026 г. всички плащания за билети, абонаментни карти и карти за пътуване, както и връщането на ресто, ще се извършват единствено в евро."Общински Транспорт Русе" напомня, че съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба номер 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, водачите продават билети за еднократно пътуване само при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.