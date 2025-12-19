"Общински Транспорт Русе" информира за промени при плащанията във връзка с въвеждането на еврото
© Община Русе
От 1 януари 2026 г. цената на билета за еднократно пътуване, който се закупува от водача на превозното средство, ще бъде 0,77 евро. Сумата е преизчислена от досегашната цена от 1,50 лв. по официалния фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лв. и съгласно действащите правила за закръгляване.
Цените на всички видове абонаментни карти също са преизчислени по официалния курс и са публикувани на интернет страницата на "Общински транспорт Русе". Абонаментните карти, закупени преди 1 януари 2026 г., остават валидни до изтичане на срока им без необходимост от презаверяване.
Съгласно Закона за въвеждане на еврото, в периода на двойно обращение от 1 януари до 31 януари 2026 г. плащанията в превозните средства и в Билетния център ще могат да се извършват както в левове, така и в евро. Рестото ще се връща изцяло в евро, като връщане в левове ще бъде допустимо единствено при обективна липса на евромонети. Рестото ще се предоставя изцяло в една валута, в съответствие с нормативните изисквания.
От 1 февруари 2026 г. всички плащания за билети, абонаментни карти и карти за пътуване, както и връщането на ресто, ще се извършват единствено в евро.
"Общински Транспорт Русе" напомня, че съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба номер 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, водачите продават билети за еднократно пътуване само при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.
Още по темата
/
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Първа инвестиционна банка с информация до клиентите си, свързана с еврото и досегашните договори
17.12
Асоциацията на банките: Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро
16.12
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
14.12
Ескперти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Няма да е приятно да видим наполовина банковите си сметки
13.12
Каримански от БНБ успокои: Няма причина да има проблем с техническото въвеждане на еврото, при условие, че регулаторите са си на мястото
12.12
Още от категорията
/
Нови влакови връзки за Русе: Подобрено обслужване и директни сутрешни линии за София и Пловдив
13.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русенци излязоха на протест с искания за изцяло машинно гласуване...
21:27 / 18.12.2025
"Ало" измамници взеха 5000 лева от възрастна жена в Русе
11:56 / 18.12.2025
Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Русе
11:25 / 18.12.2025
Иван Белчев: В рамките на един ден видяхме тотален хаос
10:35 / 18.12.2025
Заместник-кметът на Русе: Няма как да регистрираме тротинетка без...
09:51 / 18.12.2025
ОИЦ - Русе отчете усвояването на европейски средства и представи ...
09:00 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.