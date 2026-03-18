Пенчо Милков и управителя на дружеството Александър Георгиев в контекста на проведените в страната синдикални действия с искания за увеличение на възнагражденията. След тези протести държавата обяви допълнително финансиране за няколко сектора, сред които и общественият транспорт.
С решение № 217 от 13 март Министерският съвет одобри финансиране на трансфери за общини за 2026 г., включително средства за изплащане на субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт. За Община Русе в приложението към решението са предвидени 112 021 евро.
Това решение е сигнал, че проблемът с доходите в сектора е чут на национално ниво, но публичният интерес изисква честност. Тези средства не са достатъчни, за да обезпечат изцяло увеличение от 5% на заплатите на работещите в "Общински Транспорт Русе“. Предварителните разчети на дружеството показват, че за такова увеличение са необходими около 240 000 евро. Също така средствата, предвидени с решението на Министерския съвет, ще могат да бъдат предоставени след приемането на държавния бюджет за 2026 г. Това означава, че държавната подкрепа е важна, но тя е както бъдеща във времето, така и недостатъчна като размер, за да покрие необходимия ресурс за дружеството.
Зад всеки курс и работен ден стоят хора, чийто труд заслужава уважение и сигурност. Поради това "Общински Транспорт Русе“ избира да не чака пасивно развитието на бюджетната процедура и поема ангажимент увеличението на заплатите да бъде реализирано. Разликата до необходимия размер ще бъде осигурена от дружеството и в рамките на местната финансова отговорност, така че работещите в дружеството да получат договореното увеличение. За дружеството и местната администрация това е въпрос на отговорност към хората, които всеки ден обезпечават обществения превоз на пътници в Русе. Водачите, сервизните специалисти, техническият и административният персонал са в основата на нормалното функциониране на градския транспорт, а осигуряването на по-добри условия и по-справедливо заплащане е необходимо условие за устойчивостта на услугата.
Община Русе и "Общински транспорт Русе" подкрепят позицията, че устойчивото решение за сектора ще бъде постигнато, когато държавата, отговорните институции на местно ниво и транспортните дружества работят в координация и намерят практичен и изпълним механизъм, чрез който хората в системата да получават заслуженото увеличение на възнагражденията си, а операторите своевременно дофинансиране. Дружеството ще продължи да търси работещи решения, основани на активно взаимодействие, последователност и добро партньорство с Община Русе в интерес на устойчивото функциониране на обществения транспорт.
Общински Транспорт - Русе ще увеличи заплатите на служителите си
