Общински детски център за култура и изкуство открива своя 76-и творчески сезон
© Община Русе
На сцената ще се изявят Детска вокална група "Слънце“, Клуб по спортни танци "Настроение“, Детски хор "Дунавски вълни“, Студио за класически балет "Арт денс класик“, танцов и хоров състав към Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Зорница“, Фолклорен танцов ансамбъл "Здравец“ и Фолклорен ансамбъл "Русчуклийче“.
Водещи на концерта ще бъдат Десислава Огнянова и Марчело Петров.
Входът за концерта е свободен, съобщи Община Русе.
