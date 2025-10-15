Тази събота, на 18 октомври, от 17:30 ч. в Голямата зала на Доходното здание Общинският детски център за култура и изкуство ще открие своя 76-и творчески сезон. Празничният концерт ще представи пред русенска публика всички интересни и разнообразни форми на извънучилищни занимания, които се предлагат в центъра.На сцената ще се изявят Детска вокална група "Слънце“, Клуб по спортни танци "Настроение“, Детски хор "Дунавски вълни“, Студио за класически балет "Арт денс класик“, танцов и хоров състав към Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Зорница“, Фолклорен танцов ансамбъл "Здравец“ и Фолклорен ансамбъл "Русчуклийче“.Водещи на концерта ще бъдат Десислава Огнянова и Марчело Петров.Входът за концерта е свободен, съобщи Община Русе.